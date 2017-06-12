«Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Калининград — Витебск — Калининград.

Преимущественно на данных направлениях будут задействованы CRJ-200 с периодическими заменами на другие типы воздушных судов, имеющиеся во флоте авиакомпании.

Как сообщается на сайте аэропорта Храброво (Калининград), «Белавиа» будет летать в данном направлении с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям до 8 сентября 2017 года включительно. Вылет из Калининграда запланирован на 13.40, прибытие в аэропорт Витебска — в 15.45. Рейс из Витебска — вылет в 16.15, прибытие в аэропорт Храброво — в 16.25. Время для каждого аэропорта указано местное. Продолжительность полета составит чуть больше часа.

Кроме направления на Витебск, в летнем сезоне авиакомпанией «Белавиа» выполняются рейсы из Калининграда в Минск. В расписании запланировано до трех рейсов ежедневно. Также «Белавиа» в период с июня по сентябрь с частотой дважды в неделю выполняет рейсы в Брест — по понедельникам и четвергам, Гомель — по средам и субботам, Гродно — по вторникам и пятницам.