Пять совместных учений ОДКБ пройдут в 2018 году

В 2018 году Коллективные силы ОДКБ проведут совместные учения на территории России, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, передает «Интерфакс» .

«В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и Коллективных сил ОДКБ на 2018 год предусматривается в следующем году провести учения с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие» в Кыргызстане», - сказал Хачатуров по итогам заседания Совета министров обороны (СМО) стран ОДКБ.

Он также добавил, что в России будут организованы учения с Миротворческими силами «Нерушимое братство» и Коллективными авиационными силами ОДКБ, в Таджикистане - с Коллективными силами быстрого развертывания «Рубеж», а в Казахстане - с силами и средствами разведподразделений «Поиск».