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Пять совместных учений ОДКБ пройдут в 2018 году

13.06.2017 12:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В 2018 году Коллективные силы ОДКБ проведут совместные учения на территории России, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, передает «Интерфакс».

«В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и Коллективных сил ОДКБ на 2018 год предусматривается в следующем году провести учения с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие» в Кыргызстане», - сказал Хачатуров по итогам заседания Совета министров обороны (СМО) стран ОДКБ.

Он также добавил, что в России будут организованы учения с Миротворческими силами «Нерушимое братство» и Коллективными авиационными силами ОДКБ, в Таджикистане - с Коллективными силами быстрого развертывания «Рубеж», а в Казахстане - с силами и средствами разведподразделений «Поиск».

В текущем году подобные учения пройдут в октябре на территории Армении, Казахстана и России. Впервые они будут проводиться по единому замыслу на общем оперативно-стратегическом фоне.

 
 
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Кроме того, осенью этого года подобные учения проведут в Армении, Казахстане и России.

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