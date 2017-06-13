В рамках вчерашней встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с руководителями оборонных ведомств государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности был озвучен ряд насущных вопросов. Один из них был посвящен осложнению военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ.



— Вы хорошо осведомлены о происходящих процессах в регионах коллективной безопасности, и я уверен, что наши оценки сегодняшнего состояния угроз в различных сферах совпадают, — сказал Президент после того, как поприветствовал глав делегаций. — В этих условиях Беларусь уделяет особое внимание эффективности работы уставных органов ОДКБ. Надеюсь, что нынешнее заседание Совета министров обороны будет способствовать укреплению безопасности наших государств.

Александр Лукашенко напомнил всем собравшимся: когда наша страна принимала председательство в Совете коллективной безопасности, белорусы выдвинули ряд инициатив, в том числе и в военной сфере. Так, белорусской стороной было предложено принять меры по практической реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ, совершенствованию системы кризисного реагирования, а также углублению сотрудничества в военно-технической сфере. Они продиктованы логикой развития Организации, конкретным видением решения актуальных задач.



Глава государства отметил, что сегодня на первый план выходят вопросы именно практического сотрудничества в сфере обеспечения стабильности в регионах.

— Необходимо понимать, что все сферы обеспечения безопасности и деятельности ОДКБ взаимосвязаны. Недоработки в реализации отдельных практических направлений неизбежно влекут за собой торможение в развитии всего механизма, — подчеркнул Президент. — Учитывая это, Беларусь выступает за скорейшее оснащение Коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения и военной техники.



По мнению Александра Лукашенко, государствами — членами ОДКБ в состав КСОР выделены наиболее боеготовые подразделения национальных вооруженных сил.

— Если мы будем видеть эффективность КСОР и возникнет потребность в нашей помощи, мы готовы добавить свои воинские части и соединения в состав этих сил, — отметил Президент Беларуси.

Глава государства также обратил внимание всех присутствующих на то, что решением Совета коллективной безопасности ОДКБ оснащение КСОР предусмотрено современными и, что очень важно, совместимыми вооружением и военной техникой. Данная позиция закреплена в Соглашении о Коллективных силах оперативного реагирования.

— К сожалению, эта работа на практике продвигается медленно. Это недопустимо. В такой ситуации КСОР не достигают своего максимального потенциала, поэтому работу по данному направлению необходимо активизировать, — отметил Александр Лукашенко.

Также нельзя затягивать согласование сторонами Соглашения о совместном техническом обеспечении этих сил ОДКБ, которое подготовлено в рамках создания соответствующей системы материально-технического обеспечения войск, считает глава государства. Реализация упомянутого Соглашения имеет практическую направленность и позволит снять многие неурегулированные вопросы обеспечения действий Коллективных сил как при выполнении ими боевых задач, так и в ходе учебы.

Остановился Президент Республики Беларусь и на грядущем осеннем оперативно-стратегическом учении ОДКБ, в ходе которого будет оценен уровень подготовки штабов и войск к совместным действиям. Глава государства назвал данное учение новой, более масштабной формой совместной подготовки формирований Коллективных сил ОДКБ, которую и предстоит апробировать предстоящей осенью.

— Важно не только «обкатать» действия войск в различных регионах коллективной безопасности в единой учебной обстановке, но и проработать действия по предотвращению современных угроз, которые уже устойчиво приобрели гибридные формы. Это реалии сегодняшнего дня, и они требуют от Организации адекватного реагирования, — заявил Александр Лукашенко.

В этой связи Беларусью поддержана инициатива формирования системы межгосударственного информационного взаимодействия, в том числе и Центра кризисного реагирования и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним. Очень важно, чтобы эти органы начали полноценно функционировать не только в период резкого обострения обстановки, но и в повседневном режиме, считает глава нашего государства.

В завершение своего выступления Президент Республики Беларусь заверил всех участников встречи, что наша страна всегда будет верна своим обязательствам по КСОР.

Александр Лукашенко также подчеркнул: Беларусь ценит тот факт, что ей поручено защищать западное направление. И мы очень ответственно реализуем все мероприятия, чтобы у нашего потенциального противника не было даже мысли, что белорусская армия и наша совместная белорусско-российская группировка не готовы отразить любой удар потенциального соперника.

В свою очередь, от имени собравшихся глав делегаций Президента Республики Беларусь сердечно поблагодарил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров — за выполнение всех оговоренных обязательств и за теплый прием. Юрий Григорьевич отметил, что на всех площадках с белорусской стороной легко общаться и решать совместные задачи.

После этого состоялось обсуждение актуальных вопросов.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской и БЕЛТА