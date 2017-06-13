Испытание на прочность

На Брестчине началась активная фаза белорусско-российско-сербского тактического учения «Славянское братство — 2017». В ходе первого этапа военная группировка славянских стран осуществляла подготовку, выдвижение и взятие под контроль района ответственности для проведения контртеррористических мероприятий.





В учении на брестской земле принимают участие отдельный гвардейский десантно-штурмовой батальон 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил нашей страны, гвардейский парашютно-десантный батальон 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, парашютная рота Специальной бригады Вооруженных сил Республики Сербия.

…Тишину летнего леса нарушает рев колонны бронетехники. С самого утра многонациональная тактическая группа из района сосредоточения выдвинулась в указанный район для выполнения поставленных задач.

Перемещение осуществляется двумя колоннами по двум маршрутам. Первым серьезным испытанием для гвардейцев‑десантников из России и Беларуси и спецназа из Сербии становится водная преграда. Причем это не привычный вододром, а самая что ни на есть судоходная река.

Первой в воду «ступает» колонна обеспечения с общевойсковым резервом, в который назначена четвертая ротно-тактическая группа. За ней водную преграду преодолевает колонна главных сил. На берегу и на воде перемещение с одного берега на другой обеспечивает отделение инженерной техники 38 одшбр.



52 бронемашины преодолели водную преграду за… 42 минуты! Едва коснувшись противоположного берега, утопая в пыли, они исчезали на лесной дороге.

Сразу после плава удалось пообщаться с брестским гвардейцем командиром десантно-штурмового взвода гвардии старшим лейтенантом Евгением Шкрабой. Это его не первое серьезное испытание на профпригодность, в котором довелось участвовать. До этого были учения с китайскими и российскими коллегами.

— Что нужно для того, чтобы грамотно преодолеть водную преграду? — спрашиваю у Евгения.

— Успех зависит прежде всего от водителя, — уверен гвардеец. — Нужна полная концентрация и четкость действий. Нужно правильно войти в воду, правильно вести машину. И грамотно выйти из воды. Немного усложняет задачу тот факт, что преодолевать водную гладь нужно не на привычном для нас вододроме, а на реальной реке.

— Как оцениваете уровень подготовки российских и сербских коллег?

— И у нас, и у десантников из России практически одна школа. Да и совместных мероприятий боевой подготовки у нас достаточно, чтобы привыкнуть друг к другу. Что касается сербов, то и с ними общий язык нашли быстро. Ребята — настоящие профессионалы. С такими всегда приятно работать, — отметил гвардии лейтенант Евгений Шкраба.





По всему маршруту колонну бронетехники сопровождают два автожира — сверхлегкие летательные аппараты. Они используются для мониторинга местности, обнаружения различных объектов, военной и специальной техники, живой силы неприятеля.

— Автожир также может работать в комплексе с беспилотными летательными аппаратами, — рассказывает специалист центра специальной подготовки Сергей Гадаев. — На аппарате установлена оптико-электронная система, которая позволяет вести мониторинг местности и передавать изображение как в телевизионном, так и в инфракрасном режиме. Автожир может работать в режиме онлайн, а также записывать информацию на борту с последующей ее передачей на землю. Экипаж автожира составляют два человека: пилот и оператор целевой нагрузки.

А пока чудо-техника кружит над брестскими лесами, многонациональная группа готова выдвинуться на аэродром Барановичи, где ей предстоит загрузка в военно-транспортный самолет Ил‑76МД для последующего десантирования в назначенный район.

В это время есть возможность побеседовать с начальником штаба — первым заместителем командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь полковником Виктором Гулевичем и узнать про основные особенности учения «Славянское братство — 2017».

— По масштабам учение охватывает территорию трех административных районов Брестской области, что позволяет нам отработать совершение маршей на расстояние от 50 до 100 километров. Третье совместное тактическое учение показывает, что общий подход к организации боевой подготовки и выполнению задач позволяет совместно использовать подразделения трех стран. Подтверждением этому является формирование ротных тактических групп, которые действуют в общих боевых порядках.





По словам полковника Виктора Гулевича, это позволяет более эффективно отработать способы ведения различных действий в составе многонациональных сил в различных условиях местности.

— Если с Воздушно-десантными войсками Российской Федерации у нас налажено тесное сотрудничество и совместные учения на территории обеих стран стали делом привычным, то для сербских военнослужащих из Специальной бригады действовать в условиях лесисто-болотистой местности несколько непривычно. Но, думаю, что получение подобного опыта для них весьма ценно.

— Какая техника задействована в маневрах?

— С российской стороны — авиация в составе военно-транспортных самолетов Ил‑76МД, БМД‑2, БТР-Д, колесная техника. С белорусской стороны в учении задействованы БТР‑80, 122‑мм гаубицы Д‑30, минометы, зенитные установки. Кроме того, в рамках учения проходит испытание бронеавтомобиль отечественного производства Volаt.

— Можно ли сказать, что «Славянское братство» стало традиционным для военнослужащих трех стран?

— С уверенностью можно сказать, что это так. В следующем году учение пройдет на территории Российской Федерации. Но уже сейчас понятно: оно будет гораздо масштабнее.

Тем временем колонна отправилась дальше. Пройдя с десяток километров, она наткнулась на «бандитскую» засаду. Пришлось применить немало сил и умений, чтобы отбиться от неприятеля.



Но и это еще не все, с чем пришлось столкнуться в первый день активной фазы учения военно­служащим трех стран. Впереди их ждало очередное испытание на прочность — десантирование с военно-транспортных самолетов Ил‑76МД.

И как назло, на площадке приземления усиливались порывы ветра, будоража песок «Сахары». А тучи свинцовым покрывалом застилали небо. Погода будто бы хотела усложнить братьям-славянам прыжки, внеся в них коэффициент неожиданности и дополнительного экстрима.

…И вот в небе появился первый из семи Ил‑76МД. Почти сливаясь с серым небом, он неторопливо направляется к точке выброски десанта. Все, пора! Первые парашютисты начинают покидать самолет через боковые двери. Десятки секунд — и небо окрашивается белыми куполами.



Не проходит и нескольких минут, как первый десантник касается земли. Среди первых, кто это сделал, — военнослужащий из Сербии старший взводный Сречко Обрадович.

— Это мой второй прыжок из самолета Ил‑76 в ходе данных учений. Очень мощная машина. Впечатления непередаваемые! Несмотря на порывы ветра, в небе чувствовал себя комфортно, все прошло нормально.

— Как вам полигон Брестский?

— Очень мягкая земля. Приземляться тут — одно удовольствие!

Это хорошо знает и военно­служащий срочной службы гвардии рядовой Илья Михальков из 38 одшбр. Для него это уже не первый прыжок на родном полигоне. С детства он мечтал попасть в десантную бригаду. До этого успел прыгнуть с парашютом из самолета Ан‑2, вертолета Ми‑8.

— Десантироваться из Ил‑76МД всегда почетно и ответственно. Рад, что мне выпала высокая честь принимать участие в этом учении. Думаю, у меня все получится. Будет «на гражданке» что родным и друзьям рассказать! — не сдерживая эмоций, говорит гвардеец.



Сразу после десантирования военнослужащие из состава многонациональной батальонной группы направились в назначенный район для выполнения контртеррористических задач.

О дальнейшем ходе учения «Славянское братство — 2017» читайте в следующем номере «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора