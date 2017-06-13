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Тренировка развивает сноровку

13.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Еженедельно военнослужащие дивизиона 147‑й зенитной ракетной бригады, на вооружении которого состоят зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ», отрабатывают различные нормативы по работе с боевой техникой.

…Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» выстроился для проведения занятий. По команде начальника расчета лейтенанта Евгения Балинского военнослужащие быстро занимают свои места в машине. Начинается очередная тренировка личного состава по переводу боевой машины из походного положения в боевое и обратно. В ходе занятия также проводится функциональный контроль аппаратуры ЗРК «Оса-АКМ».


Лейтенант Евгений Балинский

 
 
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