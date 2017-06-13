Тренировка развивает сноровку

Еженедельно военнослужащие дивизиона 147‑й зенитной ракетной бригады, на вооружении которого состоят зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ», отрабатывают различные нормативы по работе с боевой техникой.

…Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» выстроился для проведения занятий. По команде начальника расчета лейтенанта Евгения Балинского военнослужащие быстро занимают свои места в машине. Начинается очередная тренировка личного состава по переводу боевой машины из походного положения в боевое и обратно. В ходе занятия также проводится функциональный контроль аппаратуры ЗРК «Оса-АКМ».