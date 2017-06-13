К армейским будням готовы

В Вооруженных Силах нашей страны тысячи новобранцев делают свои первые армейские шаги. Среди них резервисты и военнослужащие срочной службы 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Они рассказали о своих первых впечатлениях от службы.

Рядовой резерва Павел Близнец (23 года, Гомельская область, Речица).



Павел — профессиональный баскетболист. Он выступает в белорусской высшей баскетбольной лиге за клуб «Борисфен» (Могилев). Всего в этом сезоне центровой принял участие в сорока двух встречах, в которых набрал триста пятнадцать очков.

К специфике военной службы рядовой резерва Близнец адаптировался с первых дней. С физической подготовкой у профессионального спортсмена все в порядке, строевые приемы усвоил быстро. Доволен он и бытовыми условиями, качеством пищи.

Однако пришлось привыкать к распорядку дня и к тому, что теперь физические нагрузки приходится переносить в армейской обуви, а не в кроссовках. Он с улыбкой рассказывает о том, как ему подбирали военную форму — не так часто в Вооруженные Силы призывают новобранцев, рост которых 210 сантиметров! Но тыловики воинской части справились с решением этой задачи.

— Я считаю, что пройти службу в армии необходимо каждому мужчине. Служба закаляет характер и силу воли. Мне об этом еще отец рассказывал (он проходил службу в Советской Армии), а также лучший друг, который прошел школу мужества в Гродненском погранотряде.



Рядовой Дмитрий Кустов (23 года, Могилевская область, Дрибинский район, деревня Михеевка).

За плечами Дмитрия Кустова — высшее образование. По профессии он — инженер. До службы в Вооруженных Силах трудился по специальности в ОАО «Вереньки-Агро», что в Поставском районе Витебской области. Весть о том, что вскоре будет призван на срочную военную службу, воспринял с радостью.

— Служить я отправлялся с хорошим настроением. Скажу честно, что оно у меня не поменялось за то время, что я провел в армии. Да, вначале было тяжело привыкнуть к строгому соблюдению распорядка дня, по строевой подготовке также не все получалось с первого раза. Однако теперь я все наверстал, к укладу жизни привык. Настроен служить как положено — честно и добросовестно, — признался солдат.



Рядовой резерва Василий Сёх (19 лет, Брестская область, Пинский район, деревня Хойно).

До того как оказаться в армейском строю, Василий получил профессионально-техническое образование, выучился на машиниста-тракториста. О службе в армии мечтал с детства, так как считает ее не только обязательной для каждого молодого человека, но и престижной.

За время, проведенное в Вооруженных Силах, он хочет окрепнуть, развиться физически, стать более самостоятельным и ответственным. Он гордится тем, что постигать азы военной науки ему предстоит в легендарной стодвадцатке.

— Я очень доволен нашим воинским коллективом, а также отношением к нам командиров. Наши старшие армейские товарищи очень внимательно и доходчиво обучают нас. Мы все уже успели адаптироваться к распорядку, стали четко понимать и выполнять все требования и приказы, — рассказал рядовой резерва Сёх. — Также я очень горжусь, что не так давно мы выполнили первую стрельбу из автомата АК‑74. Эти ощущения запомнятся навсегда.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора