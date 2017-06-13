Гвардии старший прапорщик Иван Якусик в армейском строю уже 23 года. Он — один из лучших военнослужащих 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Иван Станиславович — уроженец Щучинского района. В Вооруженных Силах — с 1994 года. До призыва окончил Желудокское медицинское училище, срочную службу отслужил в 50‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде, был санинструктором мотострелковой роты отдельного механизированного батальона. Профессия военно­служащего ему понравилась, по завершении установленного срока службы солдат решил продолжить дело защиты Родины уже по контракту в составе родного соединения. Иван Станиславович был назначен на должность фельдшера механизированного батальона, а в 1995 году ему было присвоено воинское звание прапорщик.



В Гродненском гарнизоне Иван Якусик проходит службу уже пятнадцать лет. Как рассказал начальник полигона гвардии подполковник Николай Иванов, гвардии старший прапорщик Иван Якусик образцово справляется со служебными обязанностями, постоянно повышает профессиональный уровень.

Иван Станиславович за добросовестность и старание, успехи и отличие по службе, проявленную разумную инициативу не раз поощрялся вышестоящим командованием. В 2015 ему вручили государственную награду — медаль «За безупречную службу» ІІІ степени.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора