Во время командировки в город Логойск я совершенно случайно узнал, что начальник одного из отделов Логойского районного исполнительного комитета Андрей Буцер — подполковник запаса. Мало того, Андрей Александрович в свое время возглавлял зрдн в/ч 30151, специалисты которого неоднократно демонстрировали высокое мастерство на российском полигоне Ашулук. Впоследствии офицер был военным комиссаром Логойского района. Конечно же, я не мог не встретиться с такой незаурядной личностью.



Сначала неохотно, но спустя некоторое время все более живо офицер запаса рассказывал мне о себе. Родился в 1971 году в Гродненской области. Отец был инженером, мать — бухгалтером. Помимо него, в семье росла старшая сестра.

После окончания десяти классов парень решил выбрать профессию военного. При этом, поведал Андрей Александрович в беседе, ему хотелось освоить и гражданскую профессию — дабы быть, скажем так, универсальным специалистом, востребованным и в войсках, и вне их, к примеру, после выхода на пенсию. Именно поэтому решил поступать в Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (МВИЗРУ): инженер в погонах — самое то, решил тогда он.

При том что конкурс в то время был достаточно высокий — четыре человека на место, полученных в школе знаний Андрею Буцеру хватило вполне, чтобы поступить и успешно отучиться пять лет в МВИЗРУ.

— Будучи курсантом, я изучал зенитную ракетную систему С‑300, на которой впоследствии и проходил службу, — рассказал Андрей Александрович. — Была стажировка в одном из дивизионов в/ч 30151…

Но самые яркие воспоминания об учебе, по словам моего собеседника, связаны с… курсантскими отпусками. Да-да, именно во время них паренек из белорусской глубинки смог увидеть весь Советский Союз.



— Дело в том, что во время большого отпуска многие курсанты ездили не домой, к родным, а к однокурсникам — по их приглашению, — пояснил Андрей Александрович, видя мой удивленный взгляд. — Причем благодаря сравнительно дешевым билетам на самолет (поезда для курсантов были вообще бесплатными) за месяц можно было погостить у человек десяти. Таким образом, еще будучи курсантом, я побывал на Дальнем Востоке, в Иркутске, Челябинске, не говоря уже о столицах республик. В свои младые годы увидел тайгу, проливы, море, флот…

А затем начались армейские будни: молодого офицера по окончании МВИЗРУ направили проходить службу в зенитный ракетный дивизион в/ч 30151.

— Вместе со мной тогда в часть прибыли четыре лейтенанта, — вспоминает мой собеседник. — Встретил командир дивизиона подполковник Владимир Власкин, который стал для нас, молодых, примером во всем. Владимир Николаевич провел нас по территории части, показал технику. В тот же день мы заселились в общежитие, за нами закрепили офицеров‑кураторов. Чувствовалось, что к нам проявляют внимание и заботу, возлагают на нас большие надежды, оказывают доверие. И мы его всячески старались оправдать.

Через пару лет молодой офицер стал заместителем командира стартовой батареи. А потом… Потом наступило время, о котором офицер запаса говорил с неохотой. Развал Советского Союза, как следствие — низкое денежное довольствие военнослужащих, служба на одном энтузиазме. И именно в эту (несомненно, тяжелую, в том числе и в моральном плане) пору Андрей Александрович выполнял обязанности в должности заместителя командира дивизиона по воспитательной (впоследствии — по идеологической) работе.



— Согласитесь, довольно непросто настраивать людей на службу, да что там говорить — сохранять офицерские кадры в части, уговаривая остаться в армии, стараться обнадежить грамотных армейских специалистов в такое нелегкое время, — с долей грусти произнес мой собеседник. — То время на самом деле показало, кто надел офицерские погоны с желанием служить Отечеству, отдавать всего себя избранному делу, преодолевать трудности, а кто… Хотя такое категоричное утверждение тоже неправомерно, ведь у многих офицеров были семьи, дети, и их нужно было на что-то содержать…

Постепенно жизнь стала налаживаться, престиж армейской службы заметно вырос. В 2007 году подполковник Андрей Буцер возглавил зрдн. Началась другая полоса в жизни офицера. Не сказать, что белая или черная — пестрая, скорее. Ведь с повышением в должности увеличилась и ответственность. Тогда Андрей Александрович получил богатейший опыт, ведь как командир он отвечал за все без исключения: за подчиненных, за технику, за боевое дежурство, за хозяйство и прочее.

Особенно старался офицер, что называется, натаскать боевые расчеты:

— Для любого пэвэошника важно показать свои навыки и умения (полученные за год подготовки) именно во время реальной боевой стрельбы. Как вы понимаете, стреляли мы из С‑300 ежегодно на полигоне Ашулук во время учения «Боевое содружество». Сам я был на этом российском полигоне шесть раз, дважды — в качестве командира дивизиона. Не без гордости скажу, что мои подчиненные всегда выполняли боевые задачи на хорошо и отлично. За этим, конечно же, стоял, как я уже говорил, целый год напряженной подготовки. Моя задача как руководителя была настроить военнослужащих на отличные и хорошие показатели. Разбудить азарт, если хотите, привить желание быть лучшими, не подвести своего командира. Я старался делать это так, как когда-то делал упомянутый мною подполковник Владимир Власкин, — методично и в то же время по-отечески.

Как видим, Андрею Александровичу это удалось.

Далее в судьбе офицера произошел небольшой поворот — в 2012 году он стал военным комиссаром Логойского района. Стоит ли говорить, что специфика работы в данном учреждении разительно отличалась от службы в отдаленном дивизионе. Однако подполковник Андрей Буцер, несмотря на сложности, с энтузиазмом принялся изучать все необходимые документы, вникать в дело.

— Военком — это должность, на которой, как правило, активно работаешь с людьми, причем совершенно разных возрастов и профессий, — признался офицер запаса. — Родители, призывники, руководители предприятий — со всеми нужно было находить общий язык, решая определенные вопросы. Думаю, что предыдущая служба помогла мне справиться и с этими задачами.

Уволившись в запас, Андрей Буцер стал начальником одного из отделов в Логойском райисполкоме, где так же высокопрофессио­нально и достойно справляется со всеми задачами. Служба в армии, считает он, помогла ему стать целеустремленным, научила уважительно относиться к людям и качественно, на совесть делать свое дело.

— Конечно же, служба закалила характер, научила терпению, общению с людьми, — продолжил мой собеседник. — Ведь даже когда живешь, по сути, в лесу (я имею в виду службу в отдаленном дивизионе), в маленьком воинском коллективе, где все на виду, хочешь не хочешь, а с лейтенантских времен приобретаешь навыки общения, учишься грамотно решать конфликтные вопросы, находить компромисс, усмирять гордыню, прощать…

В семье офицера запаса Андрея Буцера подрастают два сына — Евгений и Егор. Старший, которому 16 лет, собирается стать летчиком. Но не будущие профессии детей главное, считает Андрей Александрович, а то, чтобы они выросли хорошими людьми, патриотами, добрыми и отзывчивыми, достойными гражданами страны.

Конечно же, так и будет — по примеру отца.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской