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Первые впечатления

13.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Вооруженных Силах Республики Беларусь завершился весенний призыв. На срочную военную службу в 740‑ю зенитную ракетную бригаду, которой командует полковник Дмитрий Ткаченко, прибыли юноши из Витебской, Минской и Могилевской областей.

— Как служба? — поинтересовалась я у новичков.

— Дни летят незаметно! — с улыбкой откликнулся рядовой Александр Авласенков. — Был очень удивлен, что в армии, как оказалось, все продумано вплоть до мелочей, остается только четко и своевременно выполнять. Приятно было, что и берцы подобрали быстро, несмотря на мой 47 размер. Ведь «на гражданке» не всегда найдешь такую обувь.


Рядовой Александр Авласенков

 
 
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В Вооруженных Силах Республики Беларусь завершился весенний призыв. На срочную военную службу в 740‑ю...

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