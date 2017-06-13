В приоритете – совершенствование ОДКБ

Вчера в Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова состоялось заседание Совета министров обороны (СМО) государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В нем приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, главы оборонных ведомств государств — членов Организации, а также начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.



Заседание СМО прошло в узком и расширенном составах.

В узком составе с участием только министров обороны состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности и стабильности как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами. Также был рассмотрен вопрос дальнейшего совершенствования деятельности Объединенного штаба Организации.

По всем вопросам, предусмотренным пленарным заседанием СМО ОДКБ, приняты положительные решения.

Подводя итоги заседания, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что оно проходило в знаковый для белорусской стороны период:

— Нынешний, 2017 год — год председательствования Республики Беларусь в ОДКБ. Кроме того, мы отмечаем 25‑летие с момента подписания Договора о коллективной безопасности и 15‑летие со дня образования Организации. В ходе проведения заседания мы обсудили План консультаций представителей государств — членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года — первое полугодие 2018 года, План подготовки органов управления и формирований сил и средств коллективной безопасности ОДКБ на 2018 год. Нами рассмотрены вопросы, связанные с организацией подготовки военных кадров для государств — членов ОДКБ по различным специальностям. По итогам заседания определены основные направления деятельности на ближайшее время, результаты которой мы обсудим во втором полугодии 2017 года в Минске, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Отмечу, что военное сотрудничество государств — членов ОДКБ объективно остается одним из важнейших элементов существования и дальнейшего совершенствования Организации, укрепления ее безопасности. Уверен, что сегодняшнее мероприятие и принятые в рамках его решения будут способствовать повышению эффективности системы коллективной безопасности и реагирования на кризисные ситуации.

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров подчеркнул, что на очередном межсессионном заседании Организации были рассмотрены вопросы, окончательные решения по которым, как правило, принимаются Советом министров обороны. Один из таких вопросов — План совместной подготовки органов управления и коллективных сил ОДКБ на 2018 год.

— В соответствии с Планом в следующем году пройдут учения с коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие» в Кыргызстане, с миротворческими силами «Нерушимое братство» в России, с коллективными силами быстрого реагирования «Рубеж» в Таджикистане, с силами и средствами разведывательных подразделений «Поиск» в Казахстане, с коллективными авиационными силами ОДКБ в России. Также запланирован ряд сборовых мероприятий, конференций и круглых столов по различной тематике.

Юрий Хачатуров отметил, что все учения будут проходить по единому замыслу на общем оперативно-стратегическом фоне.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото Ирины Малиновской