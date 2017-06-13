На защите неба столицы

Сегодня — 60 лет зенитному ракетному дивизиону в/ч 30151, который возглавляет майор Андрей Бобылёв. Это одно из старейших подразделений в составе воинской части.

Датой формирования этого подразделения стало 14 июня 1957 года, а уже через три месяца дивизион приступил к выполнению задач по несению боевого дежурства в окрестностях Минска. На вооружении дивизиона в тот момент состояли ствольные зенитные системы С‑60. А потом им на смену пришли зенитные ракетные комплексы С‑75 и С‑125, верой и правдой служившие ракетчикам в 60‑е, 70‑е и в первой половине 80‑х годов минувшего века. С 1986 года небо над белорусской столицей начали охранять известные ЗРК С‑300.



— Юбилейный год для нашего дивизиона обещает быть весьма напряженным, насыщенным значимыми событиями, — отметил командир дивизиона майор Андрей Бобылёв. — В конце июня подразделение в очередной раз заступает на боевое дежурство. Это основная боевая задача, которую предстоит выполнять в ближайшее время. Так уж сложилось, что несение боевой вахты нашего дивизиона нередко приходится на основные государственные праздники, такие как День Победы или День Независимости Республики Беларусь. Мы гордимся, что нам выпадает такая честь, и расцениваем это как знак доверия со стороны командования воинской части.

3 июля 2017 года наши военнослужащие встретят на позициях и на командном пункте дивизиона.

Военнослужащие подразделения будут принимать участие в тактическом учении с боевой стрельбой на российском полигоне Ашулук. В настоящий момент в подразделении идет активная подготовка личного состава к предстоящему учению.

Майор Андрей Бобылёв возглавил подразделение в августе 2015 года. До этого он проходил службу в должности заместителя командира по вооружению одного из зенитных ракетных дивизионов в/ч 30151. Под его командованием дивизион неоднократно заступал на боевое дежурство. И впервые в качестве командира ему предстоит руководить боевой стрельбой в далекой астраханской степи.



— Как командир подразделения я особенно доволен уровнем подготовки, который демонстрируют молодые лейтенанты — недавние выпускники факультета ПВО Военной академии, — подчеркнул собеседник. — За год службы в дивизионе они достигли большого прогресса, безукоризненно выполняют все поставленные задачи. Одним словом стали настоящими профессионалами своего дела. Это — лейтенанты Артур Новиков, Владислав Нигомедзянов, Максим Крук.

Любой из вышеперечисленных офицеров способен успешно выполнить в процессе боевого дежурства обязанности начальника дежурной смены, что для молодых лейтенантов является показателем высокого уровня ратного мастерства.

В этом году в дивизионе ожидается очередное офицерское пополнение. И нашим офицерам уже самим предстоит обучать новичков профессиональному мастерству.



Наблюдая за тем, как усиленно совершенствуют свои навыки офицеры, вслед за ними начали подтягиваться военнослужащие срочной и контрактной службы. Для воинского коллектива это сослужило хорошую службу. Номера боевых расчетов понимают друг друга с полуслова, грамотно и четко действуют в любых ситуациях, всегда готовы прийти на помощь товарищам.

С каждым боевым дежурством военнослужащие действуют все увереннее при увеличении числа решаемых учебно-боевых задач. А постоянное увеличение количества вводных в процессе боевой учебы — это лучшая возможность повысить уровень профессионального мастерства военнослужащих.

…Оператор рядовой Вячеслав Цалапов до призыва в Вооруженные Силы окончил в столице профессионально-технический колледж полиграфии и Белорусский национальный технический университет, где получил диплом конструктора-дизайнера. Несколько месяцев успел поработать по специальности. Позади у парня — полгода службы в зенитных ракетных войсках.