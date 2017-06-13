Сделаем портал лучше

Национальный интернет-портал социальной защиты начал работу в тестовом режиме. Основная его цель — повышение эффективности взаимодействия органов и организаций социальной защиты с населением. На нем представлена информация, электронные услуги и сервисы, относящиеся к социально-трудовой сфере.

На портале созданы следующие разделы: «Пособия, пенсии и иные социальные выплаты», «Услуги», «Органы социальной защиты», «Справочная информация». Так, например, в разделе «Справочная информация» граждане или юридические лица могут найти любую справочную информацию по пособиям, пенсиям, льготам, административным процедурам или социальным услугам.

— На портале можно найти информацию обо всех услугах и административных процедурах, оказываемых в социально-трудовой сфере, порядке и условиях их получения, а также по правовым и организационным вопросам деятельности органов по труду, занятости и соцзащите, — отметила пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин. — Кроме того, портал предоставляет пользователям возможность подачи электронного обращения и записи на прием в любой орган либо организацию социально-трудовой сферы в режиме онлайн. С помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) можно заказывать целый ряд услуг, в том числе получать о себе информацию, зарегистрированную в Государственной информационной системе социальной защиты (ГИССЗ).

Министерство труда и социальной защиты предлагает пользователям портала высказывать свои замечания и предложения о его работе.

Соб. инф.