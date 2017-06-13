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Беларусь хочет завершить спор с Литвой по строительству АЭС

13.06.2017 23:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь рассчитывает разрешить спор с Литвой по вопросу строительства АЭС в Островце. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, передает телеканал «МИР 24».

«У нас было несколько обследований, комиссий, рабочих групп, в том числе МАГАТЭ, где действительно профессионально смотрят. Эспо смотрит разные вопросы: химические, атомную энергетику, когда еще какие-то вопросы возникают, а МАГАТЭ - это глубокие специалисты в атомной энергетике», - сообщил Семашко.

Это заявление прозвучало на седьмой сессии Совещания сторон Конвенции Эспо. В эти дни оно проходит в Минске. На мероприятие приехали 200 представителей из 45 государств мира. Планируется, что на итоговом заседании примут Минскую декларацию. Она расширит действия Конвенции Эспо.

Конвенция Эспо — международное соглашение, принятое по инициативе Европейской экономической комиссии ООН. Она обязывает страны-участницы консультироваться друг с другом при рассмотрении проектов, которые могут влиять на окружающую среду.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на седьмой сессии Совещания сторон Конвенции Эспо.

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