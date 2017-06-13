Белорусский силач Кирилл Шимко устроит фестиваль на берегу Ислочи

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, белорусский силач Кирилл Шимко устроит "Фестиваль здоровья" на берегу реки Ислочь, который пройдет 21-22 июля, сообщили Sputnik во вторник организаторы мероприятия.

"Кирилл Шимко приглашает всех на грандиозное мероприятие, которое пройдет 21, 22 июля на берегу реки Ислочь в 35 км от Минска в гродненском направлении", — говорится в сообщении.



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Организаторы обещают обширную развлекательную программу, включая различные аттракционы, экстремальные развлечения и необычные активности как для взрослых, так и для детей.

На фестивале будет присутствовать и силовая часть, в частности, женский фитнес, турниры по армрестлингу и многое другое.

Также посетители смогут посмотреть на ретротехнику и побывать в уникальном автобусе-дискотеке. Музыкальная часть фестиваля будет состоять из выступлений кавер-групп, которые исполнят хиты конца прошлого столетия, а также из ночной дискотеки.

Вход на фестиваль — по пригласительным или по рекомендации друзей.