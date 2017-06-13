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КНДР освободила осужденного на 15 лет студента из США

13.06.2017 22:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн — Sputnik. Северная Корея освободила приговоренного к 15 годам заключения американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, передает РИА Новости.

КНДР освободила осужденного на 15 лет студента из США
© AFP/ TORU YAMANAKA
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Уормбиер, по информации агентства, уже возвращается домой. Его сопровождение осуществляется по приказу президента США Дональда Трампа.

Также идут переговоры об освобождении еще трех задержанных в КНДР американцев.

Задержанному студенту был вынесен приговор весной прошлого года за то, что он пытался похитить пропагандистский баннер. По информации южнокорейского агентства Ренхап, студента обвинили в подрывной деятельности против Северной Кореи.

Вскоре после задержания Уормбиер заболел ботулизмом и, приняв снотворное, впал в кому. О состоянии здоровья молодого человека в настоящий момент не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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В Северной Корее молодого человека обвинили в пропагандистской деятельности и осудили на большой срок, пробыл он в тюрьме чуть больше года.

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