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КНДР освободила осужденного на 15 лет студента из США
13.06.2017 22:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Северная Корея освободила приговоренного к 15 годам заключения американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, передает
© AFP/ TORU YAMANAKA
Уормбиер, по информации агентства, уже возвращается домой. Его сопровождение осуществляется по приказу президента США Дональда Трампа.
Также идут переговоры об освобождении еще трех задержанных в КНДР американцев.
Задержанному студенту был вынесен приговор весной прошлого года за то, что он пытался похитить пропагандистский баннер. По информации южнокорейского агентства Ренхап, студента обвинили в подрывной деятельности против Северной Кореи.
Вскоре после задержания Уормбиер заболел ботулизмом и, приняв снотворное, впал в кому. О состоянии здоровья молодого человека в настоящий момент не сообщается.
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В Северной Корее молодого человека обвинили в пропагандистской деятельности и осудили на большой срок, пробыл он в тюрьме чуть больше года.
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