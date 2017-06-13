Круглосуточные аптеки Минска: адреса и телефоны

К сожалению, аптека может потребоваться любому человеку не только с девяти утра до шести вечера, но и ночью. Бывают разные случаи: кому-то срочно нужны обезболивающее, другому — жаропонижающие, третьи могут посетить аптеку только ночью, а кому-то и вовсе нужно быстро забежать за презервативами.



© Sputnik Игорь Зарембо Минздрав разъяснил, какие лекарства будут оставаться безрецептурными

Ночных аптек в Минске в последние годы появляется все больше: сегодня их уже более трех десятков, а купить рядом с домом лекарства можно в каждом районе. Sputnik публикует список адресов и телефонов дежурных "ночных" аптек столицы.

В центре Минска есть несколько ночных аптек, среди которых:

Аптека №13 (Белфармация) по адресу проспект Независимости, 16. Номера телефонов: +375 (17) 3270854; +375 (17) 3274844; +375 (17) 3271853.

Дежурная аптека по адресу улица Якуба Коласа, 43/1 — недалеко от Академии наук. Телефон круглосуточной аптеки: +375 (17) 2161000.

Аптека №19 (Белфармация) — улица Кирова, дом 2 (около вокзала). Телефоны: +375 (17) 2256180; +375 (17) 2261181; +375 (17) 3270586.

Дежурная аптека на Кирова, 3. Телефон: +375 (17) 3284705.

Есть ночные аптеки и во всех районах города. Приводим полный список, для удобства поиска можете нажать клавиши Ctrl+F.

Аптека №4 — улица Прушинских, 1. Телефон:+375 (17) 3627326.

Дежурная аптека №58 — улица Каролинская, 2. Номер телефона: +375 (17) 3664584.

Аптека №101 по адресу улица Якубовского, 32. Телефоны: +375 (17) 3655370; +375 (17) 3655138; +375 (17) 2010966.

Аптека №25 на Кошевого, 10. Телефоны: +375 (17) 3988787; +375 (17) 3989530.

Дежурная аптека №3 по адресу улица. Ташкентская, 16/1. Телефоны: +375 (17) 3406993; +375 (17) 3407226.

Аптека №32 — проспект Независимости, дом 87. Телефоны: +375 (17) 2920531; +375 (17) 2020703.

Аптека №36 —бульвар Тараса Шевченко, 11. Номера телефонов: +375 (17) 2889743; +375 (17) 2880791.

Аптека №42 — Логойский тракт, 27. Связаться можно по номерам +375 (17) 2624735; +375 (17) 2624734.

Аптека №5 —Маяковского, 15. Контакты: +375 (17) 2237102; +375 (17) 3286791.

Аптека №58, Корженевского, 25. Телефоны +375 (17) 3982721; +375 (17) 2128889; +375 (17) 2124712.

Аптека №68 — улица Матусевича, 77. Контакты: +375 (17) 3150885; +375 (17) 3150884.

Аптека №7 — Партизанский проспект, 62. Номера телефонов: +375 (17) 2950103; +375 (17) 2952110; +375 (17) 2953006; +375 (17) 2965243.

Аптека №78 — проспект газеты "Звязда", 28. Контакты: +375 (17) 2074300; +375 (17) 2772848; +375 (17) 2079002.

Аптека №90 — улица Нестерова, 51. Телефоны: +375 (17) 2913130; +375 (17) 2974773; +375 (17) 2912139.

Круглосуточная аптека в Уручье — проспект Независимости, 172. Телефон: +375 (17) 2681084.

Дежурная аптека на улице Глебки, 118 — +375 (17) 3631574.

Круглосуточная аптека на Независимости 93 —+375 (17) 2856188.

Дежурная аптека на Партизанском проспекте, 13 — +375 (17) 2980358.

Дежурная аптека на Хмельницкого, 2 (у кинотеатра "Октябрь"), +375 (17) 2928555.

Дежурная аптека по улице Чкалова, 12 — +375 (17) 2228482.

Дежурная аптека по адресу Куйбышева, 44 — +375 (17) 2966380.

Ночная аптека на площади Победы — проспект Независимости, 38, +375 (17) 2849712.

Дежурная аптека на улице Шпилевского, 54 — +375 (17) 2910388.

Дежурная аптека на Куйбышева, 57 — +375 (17) 2849228.

Ночная аптека на улице Карла Маркса, 20 — +375 (17) 2202844.

"Дежурка" на Немиге, 30 — +375 (17) 2110675.

Ночная аптека на улице Веры Хоружей, 2. Телефон: +375 (17) 3921797.

По адресу улица Руссиянова, 36 расположена еще одна ночная аптека, номер телефона +375 (17) 2659681.

Уточнять наличие тех или иных медикаментов лучше всех по номеру справки по номеру 169 — там могут подсказать ближайшие адреса, где вы можете найти все необходимое. При желании о наличии или отсутствии лекарств можно спросить и в самой аптеке.

Как можно понять из списка ночных аптек Минска, значительная их часть — государственные, то есть там и больший выбор лекарств, и стоимость медикаментов самая низкая. Также можно заметить, что без своей дежурной аптеки не обходится ни один район Минска — "экстренные таблетки" можно купить везде.Однако помните: в случае серьезных недомоганий лучше не искать аптеку, а сразу обращаться в скорую!