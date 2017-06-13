Минздрав собирает деньги на реконструкцию детской больницы в Гродно

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси объявило сбор средств на реконструкцию Гродненской областной детской клинической больницы, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Минздрава.



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Больница, которая осуществляет оказание медпомощи детям из области в возрасте от 0 до 16 лет, находится в процессе строительства хирургического и неонатального корпусов и реконструкции здания, в котором размещено медучреждение.

Для оказания благотворительной помощи открыты благотворительные счета, реквизиты которых размещены на сайте Минздрава .

История Гомельской детской клинической больницы берет свое начало с 1920 года, когда в областном центре была открыта детская заразная больница. Сейчас клиника может вместить 362 пациента, в ней функционируют девять отделений. Также на базе больницы расположена кафедра педиатрии Гомельского государственного медицинского университета.