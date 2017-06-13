Второй участок трассы Минск – Гродно начнут реконструировать 20 июня

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Реконструкция второго участка трассы М6/Е28 Минск — Гродно начнется 20 июня, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Госкомитета по имуществу.

Ранее сообщалось, что правительство Беларуси настаивает на том, чтобы реконструкция началась уже в июле текущего года .

"В ближайшее время будут заключены соответствующие контрактные соглашения и начаты работы. Официальное начало выполнения работ на участке запланировано на 20 июня 2017 года", — рассказали в Госкомитете.

Реконструкцией займется холдинг "Белавтодор", который стал победителем тендера среди 16 компаний, в том числе 13 зарубежных из пяти государств, в частности, Азербайджана, Италии, Китая, России и Турции.

Финансироваться проект реконструкции трассы будет за счет займа Всемирного банка.