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Второй участок трассы Минск – Гродно начнут реконструировать 20 июня

13.06.2017 21:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн — Sputnik. Реконструкция второго участка трассы М6/Е28 Минск — Гродно начнется 20 июня, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Госкомитета по имуществу.

Второй участок трассы Минск – Гродно начнут реконструировать 20 июня
© Sputnik/ Роберт Вицупс
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Ранее сообщалось, что правительство Беларуси настаивает на том, чтобы реконструкция началась уже в июле текущего года.

"В ближайшее время будут заключены соответствующие контрактные соглашения и начаты работы. Официальное начало выполнения работ на участке запланировано на 20 июня 2017 года", — рассказали в Госкомитете.

Реконструкцией займется холдинг "Белавтодор", который стал победителем тендера среди 16 компаний, в том числе 13 зарубежных из пяти государств, в частности, Азербайджана, Италии, Китая, России и Турции.

Финансироваться проект реконструкции трассы будет за счет займа Всемирного банка.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Работы будут выполнять сотрудники победителя конкурса - холдинга "Белавтодор", финансироваться реконструкция будет за счет займа Всемирного банка.

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