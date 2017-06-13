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Второй участок трассы Минск – Гродно начнут реконструировать 20 июня
13.06.2017 21:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Реконструкция второго участка трассы М6/Е28 Минск — Гродно начнется 20 июня, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Госкомитета по имуществу.
© Sputnik/ Роберт Вицупс
Ранее сообщалось, что правительство Беларуси настаивает на том, чтобы
"В ближайшее время будут заключены соответствующие контрактные соглашения и начаты работы. Официальное начало выполнения работ на участке запланировано на 20 июня 2017 года", — рассказали в Госкомитете.
Реконструкцией займется холдинг "Белавтодор", который
Финансироваться проект реконструкции трассы будет за счет займа Всемирного банка.
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Работы будут выполнять сотрудники победителя конкурса - холдинга "Белавтодор", финансироваться реконструкция будет за счет займа Всемирного банка.
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