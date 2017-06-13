Доброе утро!

Если вы удобно уселись за кухонным столом, взяли в руку бутерброд и приготовились читать все, что могли пропустить вчера… Стоп! Бутерброд откладываем. У нас плохая новость : в Беларуси лишний вес у 43,6% мужчин старше 20 лет и у 30,7% женщин этого возраста — и за последние 35 лет мы серьезно пополнели! Следите за своим здоровьем и оставайтесь с нами.





ВАЖНОЕ

Президент уверил : несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения «Запад-2017» будут проведены масштабно и серьезно. «Мы никого не пугаем… Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы».

Глава КГБ рассказал, что с начала года в нашей стране задержали восемь террористов : один из них планировал теракт в Европе. А еще Валерий Вакульчик сегодня говорил с журналистами о деле «Белого легиона» и клуба «Патриот» — мы собрали все вот здесь .

С 1 июля в Беларуси изменятся правила начисления детских пособий: в частности, пособие на ребенка до 3 лет теперь будут пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа. Что еще нового — рассказываем здесь .

Страны ЕАЭС обсуждают унификацию лимитов на международные посылки до 200 евро. Если решение будет принято, то в течение трех лет Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200. Однако наша страна может и преподнести сюрприз .

Вчера дело Влада Казакевича в апелляционном порядке рассматривал Верховный суд. Защита подростка просила назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу. Как прошло заседание и пересмотрели ли приговор — читайте в нашем репортаже из зала суда .





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Плохие новости: «Мотовело» хотят банкротить, а площадку — выставить на аукцион. На землях завода планируют что-нибудь построить: но точно не жилье — например, объекты торговли. Но такая раскладка вряд ли устроит банки-кредиторы «Мотовело» — и вот почему .

Недавно Uber заблокировал порядка 140 белорусских водителей. Водители, потерявшие доступ к системе, могли перейти в другую транспортную компанию, что те и сделали. Однако там их вновь заблокировали. Рассерженные безработные толпой пошли в минский офис сервиса, чтобы получить ответы на свои вопросы на месте. Мы пошли с ними, но, похоже, зря .

Средняя цена квадратного метра в минской хрущевке — около 1000 долларов. Но есть в столице дома, где метр в полтора, а то и два раза дороже. Минска">Показываем вам «золотые хрущевки».

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Вчера был ровно год, как на Витебскую бройлерную фабрику после почти двух лет заключения вернулась гендиректор Анна Норкус (до замужества — Шарейко). Дела на фабрике шли незавидно. Но за год гендиректор и ее команда добились успехов — и рассказала нам, каких . Анна Васильевна признается: «Я — человек-системник, мне нужна жесткая дисциплина, как в армии! Я не понимаю другой жизни. И мне это нравится». И это работает!





Рассказываем об образовании в Литве белорусскому абитуриенту, который хочет поступать за рубеж. Вот здесь — все о том, какие литовские вузы котируются среди белорусской молодежи, как в них поступить, насколько дорого учиться и легко ли потом найти работу.

Поговорили с новым ректором университета физкультуры о том, когда спорт в Беларуси станет бизнесом, почему только полные стадионы смогут привлечь инвесторов и какие новшества ждут БГУФК при новом руководителе. Он и не только он уверен: в спорте все должно работать по принципам рыночной экономики: есть результат — получите финансирование.

Многие белорусы еще хорошо помнят последние десятилетия БССР. О первых же годах молодой советской республики могут рассказать только единицы очевидцев. А ведь это было время «твердой» белорусизации, белорусскоязычной армии, женского аналога «Cosmopolitan» и ориентации на Данию. Мы собрали десять интересных фактов о первом десятилетии существования Советской Беларуси .





Все новости вторника, 13 мая

Кстати. Вы знаете, что такое спиннер? Вот и те люди на улицах Минска, которым мы показали внезапно ставшую популярной у детей штуку, не знали — и такие смешные предположения выдвигали! Обязательно посмотрите .

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