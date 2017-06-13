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Пешеходные мосты в Бресте: временный ремонт и гарантированный демонтаж

14.06.2017 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Пешеходный железнодорожный мост в центре города дождался ямочного ремонта ступеней. Высокую горку перегородили сеткой вдоль, вынудив пассажирские потоки передвигаться лишь по половине узкого пространства. Временами движение останавливается — пробка! А по другую сторону сетки строители заполняют цементным раствором довольно глубокие вмятины, пишет "Вечерний Брест".


Фото: Николай Чеберкус

Наш старый добрый путепровод — страдалец, а путешествующие люди соответственно страдают вместе с ним. Очень высоко, слишком крутые ступени, совершенно невозможно воспользоваться колесиками чемоданов и тележек — пологих спусков нет. Но труженики в оранжевых жилетах своими половинчатыми мерами словно подчеркнули проблему: когда же наш амбициозный город обзаведется современным удобным мостом?

Оказалось, по этому поводу имеется две разновекторные перспективы: с минусом и плюсом. Первая гласит, что в обозримом будущем центральный пешеходный мост капитально не изменится. Как сказал начальник отдела путевого хозяйства, сигнализации и связи Брестского отделения БелЖД Александр Троцюк, в течение июня мост будет прихорашиваться косметически: щербатые ступени станут ровными, старая краска ограждений снята и обновлена. А пассажиры проносят тяжелые чемоданы на руках еще неопределенное время. Какое — возможно, прояснится ближе к тому периоду, когда город начнет воплощать план переноса автовокзала поближе к железнодорожным путям.


Фото: Николай Чеберкус

Везуха на окраине

Однако тема пешеходного моста обретает благополучие в восточном направлении. Уже полтора месяца, как рядом со старым подвесным сооружением между улицами Скрипникова и Мошенского идет возведение нового, качественно улучшенного перехода. По возрасту Березовский мост старше центрального и построен еще в середине 60-х годов прошлого века, так что «шестидесятник» устарел не только морально. Поскольку мосты строятся не сверху, а снизу, то радикальные перемены пока малозаметны. Но между железными путями вовсю ведется устройство свайных фундаментов под опоры будущих мостовых пролетов, идет и выноска инженерных сетей. Новый мост будет наведен рядом со старым и по плану отстоит от него на семь метров западнее. Однако существующее сооружение останется в использовании вплоть до окончания новостройки. Поэтому подготовительный этап потребовал не только демонтажа существующих ступенчатых боковых сходов, но и устройства новых временных ступеней на другом месте. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — весна следующего года.


Каков будет облик нового связного пути на «Березовку» — рассказал начальник отдела капитального строительства и проектирования Брестского отделения дороги Игорь Власюк. В отличие от старого семипролетного моста, новый обретет одиннадцать пролетов. Опять же, будущее сооружение переведет пешеходов аж на другую сторону улицы Мошенского. В итоге планируемая длина нового моста равна 227 метров вместо нынешних 203 метров. И, наконец, в улучшенной версии подъемного перехода будут оборудованы колесно-направляющие желоба для передвижения тяжелой клади.

Типовые мостовые фрагменты доверено изготавливать Осиповичскому заводу железобетонных конструкций. Работы по возведению моста ведет строительно-монтажный поезд № 391. Коллектив трудится вахтовым методом, процесс не прекращается ни на один день. Конечно, как только на готовом объекте первой свежести будет перерезана ленточка, прежнего опорного трудягу демонтируют.

 
Теги: Брест
 
 
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Между железными путями вовсю ведется устройство свайных фундаментов под опоры будущих мостовых пролетов.

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