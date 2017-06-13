ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Ивацевичского района угнал трактор, чтобы съездить в магазин за сигаретами

14.06.2017 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Ивацевичском районе мужчина угнал трактор, чтобы съездить за сигаретами в соседнюю деревню, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Случай произошел 12 июня в деревне Житлин. В Ивацевичский РОВД обратился директор частного предприятия, специализирующегося на лесозаготоке, и сообщил, что неизвестный со двора арендуемого ЧП дома угнал трактор BELARUS 892 2011 года выпуска. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Угнанная сельхозтехника была обнаружена в лесном массиве вблизи деревне Корочин.

Угонщиком оказался 35-летний мужчина, знакомый хозяина арендуемого частным предприятием дома. Мужчина оказывал помощь в колке дров. Как выяснилось, после употребления спиртных напитков он решил съездить на тракторе в соседнюю деревню в магазин за сигаретами. Однако по пути не справился с управлением и съехал в канаву. Там угонщик бросил технику и уже пешком вернулся домой.

По данному факту Ивацевичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако по пути не справился с управлением и съехал в канаву.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пешеходные мосты в Бресте: временный ремонт и гарантированный демонтаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика