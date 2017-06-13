Реанимация детской больницы — то место, где донорская кровь нужна особенно. Ведь в борьбе за маленький и хрупкий организм счет идет на минуты.



© Sputnik/ Елена Васильева / Александр Шурмелев Доноров хватит: в Беларуси увеличиваются объемы сбора донорской крови

Почему родители пациента не должны сдавать для него кровь и когда Беларусь перейдет на безвозмездное донорство — эти вопросы и не только Sputnik обсудил с заведующим отделением анестезиологии и реанимации №2 Городской детской инфекционной клинической больницы Максимом Очеретним.

Бизнес на крови

В памяти нашего собеседника множество случаев, когда удалось спасти жизнь безнадежных маленьких пациентов. Десять лет назад, когда он работал в другом учреждении, к нему поступил мальчишка с порезанной бедренной артерией. У ребенка была большая кровопотеря, отчего у него почти останавливалось сердце. Но после того, как пациенту перелили кровь, он почти сразу пошел на поправку.

А сейчас на лечении в больнице другой ребенок. Из-за тяжелого инфекционного заболевания ему требуется плазмаферез. Это процедура, при которой нужно полностью заменить плазму. Врачи забирают определенную ее часть из организма пациента и вливают здоровую.

— Максим Дмитриевич, вы достаточно часто имеет дело с донорским материалом. Нет ли перебоев с его получением?

— Нет, донорского материала у нас достаточно. Основная проблема заключается в том, что любой продукт крови достаточно дорогостоящий. Из госбюджета уходят большие деньги. Ведь для пациентов кровь бесплатна. Кроме того, донорство в стране пока еще не безвозмездное. Денег не жалко, но есть определенные нюансы.

— Какие?

— Существует две градации доноров — безвозмездные и возмездные. В Беларуси преимущественно распространены последние. Люди приходят на пункт переливания, там у них забирают кровь, они идут в кассу и получают деньги. Деньги, хочется отметить, неплохие. Это достаточно простой способ заработать, учитывая, что кровь — компонент, который быстро восполняется. Здоровая женщина может сдавать ее четыре раза в год, а мужчина — пять. В Беларуси и других странах наблюдается такая тенденция, когда в качестве возмездных доноров нередко выступают ненадежные люди, которые заинтересованы в получении прибыли и намеренно скрывают свои вирусные заболевания, включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию. Кровь на станции проверяется, но тест-системы, к сожалению, имеют не 100% точный результат. В итоге пациента с помощью переливания лечат от одного заболевания, а потом приходится сражаться с другим.

— В Беларуси собираются возродить традицию безвозмездного донорства. Как скоро это может произойти?



© Sputnik / Виктор Толочко Вопрос крови: бесплатно или за деньги

— Всемирная организация здравоохранения поставила задачу всему миру к 2020 году перейти на безвозмездную сдачу крови. Беларусь как активный участник организации постарается это сделать. На медиков уже возложена задача по пропаганде бесплатного донорства. Этим, как мне кажется, должны заниматься также журналисты и специалисты, которые имеют возможность распространить информацию. Бесплатное донорство — дело хорошее. Мы с вами тоже можем оказаться в больнице. И наверняка нам хотелось бы, чтобы нас спасли. В большинстве своем люди не против сдавать кровь и делать благие дела. Я, когда общаюсь на эту тему со своими друзьями и пациентами, замечаю, что все загораются. Но как только узнают, что им надо зайти в поликлинику за медсправкой, без которой переливание невозможно, их запал куда-то уходит.

Кровью не связанные

— Наверное, потому что людям некогда ходить по поликлиникам. Почему бы не сделать мобильные пункты сдачи, в которых можно было бы на месте проверить здоровье?

— Они у нас есть. В частности, в конце прошлого года к нам в больницу приезжала такая станция. Из 60 желающих сдали кровь 30. На мой взгляд, это хорошо: кровь нужна не всякая, а хорошая. Отсеивание было уже на стадии заполнения анкеты. Это стандартная процедура. Вопросы достаточно простые, можно ответить на них, не являясь медиком. У кандидата спрашивается, чем болел в последнее время, есть ли у него татуировки, если это женщина, то как давно родила ребенка, и много других вопросов, касающихся здоровья. Информация необходима в связи с тем, что к крови предъявляются определенные требования. Например, рожавшей женщине по медицинским показаниям нельзя ее сдавать в течение года. К слову, возвращаясь к не безвозмездным донорам… Желая получить выгоду, они нередко эту информацию скрывают.

— Родительскую кровь пациентов используете?

— Никогда. В крови очень много антигенов — белков, которые могут вызывать реакции несовместимости. Не факт, что антигены родителей и ребенка при одинаковой группе и резусе будут совместимы. Кроме того, мы не знаем, болели ли они. Родители в своем роде тоже не безвозмездные доноры, которые заинтересованы в том, чтобы сдать свою кровь. Но не потому, что им деньги нужны, а потому, что хотят помочь своему ребенку. А на самом деле они могут этим только навредить.

— В каких случаях маленьким пациентам необходимо переливание крови?



© Sputnik/ Артем Чирва Беларусь на 100% обеспечена донорской кровью

— В основном когда дело касается хирургии, кардиохирургии, абдоминальной хирургии, тяжелых инфекционных заболеваний.

— Как часто это происходит у вас?

— Два-три раза в неделю, учитывая, что у нас стационар соматический, не хирургический. А в хирургическом это ежедневная рутина. У переливания крови есть свои побочные явления. Поэтому сейчас мировая практика направлена на то, чтобы минимально к ней обращаться. У нас в больнице выражена заметная динамика, когда трансфузий становится меньше. Когда я начинал работать 20 лет назад, чужую кровь получали 80% детей. Потом узнали, что с кровью передаются вирусы, и к этому стали относиться серьезней. Спектр заболеваний, при которых показано переливание, снизили в два раза. Более строго идет учет и контроль. Если раньше любой врач, в том числе молодой, мог самостоятельно принять решение перелить кровь, то сейчас это обсуждается комиссионно. Хотя в экстренной ситуации специалист может отступить от правил, и никто его за это не осудит.

Помощь из Швеции

— Бывают случаи, когда кровь не "приживается" в организме?

— Конечно. Это не происходит сплошь и рядом, но явление описано. Мы готовы к такому развитию ситуации. У пациента могут возникать аллергические реакции, почечное повреждение. Ему требуется новая кровь. А не "приживается" она при несовместимости. Чтобы избежать этого, перед переливанием всегда проводятся пробы на совместимость с трехкратным контролем.

— Сдают ли кровь в некоторых случаях дети?

— Никогда. По законодательству донором может стать человек, достигший совершеннолетия.

— Детская кровь и взрослая отличается по своему составу?

— У новорожденного уровень гемоглобина выше и сама его молекула имеет другую конфигурацию. Но таким деткам разрешено переливать взрослую кровь. Это никак им не навредит.

— В Беларуси используется кровь только наших соотечественников?

— В стране зарегистрирована компания по обеспечению донорским материалом, если я не ошибаюсь, из Швеции. Хотя мы в этой крови не нуждаемся. Но она якобы дешевле обходится.