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ЦТ по русскому языку состоится в Беларуси в среду

14.06.2017 00:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Централизованное тестирование по русскому языку состоится в среду в белорусских пунктах проведения ЦТ, напомнили Sputnik в Минобразования.

ЦТ по русскому языку состоится в Беларуси в среду
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений

ЦТ — необходимый этап поступления в вузы для большинства абитуриентов. В понедельник состоялось тестирование по белорусскому языку, а в среду в Беларуси пройдет самый массовый экзамен — по русскому.

Сдавать ЦТ по русскому языку в 2017 году захотели 75,4 тысячи абитуриентов — практически в два с половиной раза больше, чем по белорусскому. К слову, тестирование по одному из государственных языков является обязательным для всех в Беларуси.

Начнется централизованное тестирование в 11:00, на написание заданий абитуриентам отводится два часа. С собой в пункты проведения ЦТ можно брать лишь пропуск на тестирование, паспорт и черную гелевую ручку. Все остальные предметы, в том числе и мобильные телефоны, придется оставить перед входом в аудиторию.

Результаты ЦТ по русскому языку 2017 года, как ожидается, будут известны после 25 июня — как узнать свои баллы за тестирование >>

 
Теги: Минск
 
 
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Сдавать централизованное тестирование по русскому языку захотели 75,4 тысячи абитуриентов.

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