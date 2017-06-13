ЦТ по русскому языку состоится в Беларуси в среду

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Централизованное тестирование по русскому языку состоится в среду в белорусских пунктах проведения ЦТ, напомнили Sputnik в Минобразования.



© Sputnik / Виктор Толочко ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений

ЦТ — необходимый этап поступления в вузы для большинства абитуриентов. В понедельник состоялось тестирование по белорусскому языку, а в среду в Беларуси пройдет самый массовый экзамен — по русскому.

Сдавать ЦТ по русскому языку в 2017 году захотели 75,4 тысячи абитуриентов — практически в два с половиной раза больше, чем по белорусскому. К слову, тестирование по одному из государственных языков является обязательным для всех в Беларуси.

Начнется централизованное тестирование в 11:00, на написание заданий абитуриентам отводится два часа. С собой в пункты проведения ЦТ можно брать лишь пропуск на тестирование, паспорт и черную гелевую ручку. Все остальные предметы, в том числе и мобильные телефоны, придется оставить перед входом в аудиторию.

Результаты ЦТ по русскому языку 2017 года, как ожидается, будут известны после 25 июня — как узнать свои баллы за тестирование >>