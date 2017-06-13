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ЦТ по русскому языку состоится в Беларуси в среду
14.06.2017 00:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Централизованное тестирование по русскому языку состоится в среду в белорусских пунктах проведения ЦТ, напомнили Sputnik в Минобразования.
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦТ — необходимый этап поступления в вузы для большинства абитуриентов. В понедельник состоялось тестирование по белорусскому языку, а в среду в Беларуси пройдет самый массовый экзамен — по русскому.
Сдавать ЦТ по русскому языку в 2017 году захотели 75,4 тысячи абитуриентов — практически в два с половиной раза больше, чем по белорусскому. К слову, тестирование по одному из государственных языков является обязательным для всех в Беларуси.
Начнется централизованное тестирование в 11:00, на написание заданий абитуриентам отводится два часа. С собой в пункты проведения ЦТ можно брать лишь пропуск на тестирование, паспорт и черную гелевую ручку. Все остальные предметы, в том числе и мобильные телефоны, придется оставить перед входом в аудиторию.
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Сдавать централизованное тестирование по русскому языку захотели 75,4 тысячи абитуриентов.
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