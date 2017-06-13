Сахарный Донателло и воздушные розы. Как делают торты в гипермаркете

Сегодня магазины предлагают нам столько готовой «кондитерки», что о готовке можно забыть. Если делать торт самостоятельно не хочется, не беда: можно пойти и выбрать его за минуту, причем на любой вкус. Мы узнали, из чего делают кондитерские изделия в ProStore , насколько этот процесс сложен и как пекут торты по индивидуальным заказам.

Задача предстоит нелегкая: вместе с кондитером Татьяной Тихонович мы будем готовить сразу два торта на заказ. Один — свадебный, трехъярусный. Второй — поменьше, для мальчика Романа, который обожает черепашек-ниндзя. И если с первым тортом все относительно стандартно — он будет украшен розами, то со вторым придется поработать. Вылепить декоративных черепашек из мастики не такое уж простое дело, ведь они не должны отличаться от своих мультипликационных прототипов.

При полной непохожести двух тортов, внутри у них есть общее — состав крема и коржей. Но обо всем по порядку.

Как яйца и мука превращаются в красивые торты

Готовить тесто начинаем, как и любая хозяйка, с разбивания яиц. Смешиваем их с сахаром в специальной емкости и ставим на автоматическое взбивание.

— Смесь должна выбиться до воздушной белой пены. После добавляем в будущий торт муку и ванилин. Это и есть состав бисквита, больше в него ничего не добавляется, — рассказывает Татьяна.





Для приготовления тортов делают несколько видов бисквитов: такой классический, который мы делаем сейчас, а также шоколадные, медовые и йогуртные. Но есть и другие виды тортов — например, «Киевский» или «Ленинградский» — для них делают другие коржи.

— Наверное, наибольшей популярностью пользуются все-таки медовые бисквиты, — Татьяна называет народного фаворита по своим ощущениям. — А еще люди любят смотреть, чтобы все ингредиенты были натуральными.

Взбивание яиц — процесс небыстрый, поэтому успеваем узнать у кондитера и другие интересные факты о производстве.

— В день мы можем приготовить 180−200 тортов. И это не считая других десертов, а их у нас более 100 наименований. Самый маленький тортик весит полкило. Кроме него мы производим и килограммовые, и полуторакилограммовые. Самый большой торт весит два килограмма.

В заказных изделиях, по словам кондитера, ограничений по весу нет: самый большой торт, который делала Татьяна, был почти 10 килограммов. Заказывала его балетная школа для своих учеников.

— Конечно, мы можем в принципе приготовить торт и побольше. Но зачем? Во-первых, столько просто не съедят. А во-вторых, я всегда переживаю за свою работу за пределами кухни. Ведь покупателю надо еще довезти торт на праздник в целости и сохранности. Если торт будет большой и с множеством деталей, сделать это будет проблематично.

Наконец яйца превратились в пену, мы вручную замесили их с мукой и разлили по формам — осталось только отнести противень в печь. Татьяна сразу предупреждает: ждать готовый бисквит надо будет минут 30−40.





Зачем кондитеру шпатель и что такое «склейка»

Когда тесто испечено, его нужно разрезать на нужное количество коржей. Делается это вручную специальным ножом с зубчиками. У Татьяны рука набита — кажется, будто толщина коржей выверена до миллиметра.





Через несколько минут коржи снова окажутся в форме для выпекания, на этот раз исключительно с целью сохранения формы — будем собирать торт по частям. Промазывание коржей профессионалы называют «склейкой», а делается она специальным инструментом — кондитерским шпателем. Благодаря своей форме такая лопатка позволяет легко ровнять выложенный крем.

Он, кстати, уже готов. Белая воздушная масса в миске — на самом деле смесь сгущенки и сливок.





— Мы промажем кремом каждый слой бисквита. На них я, кроме крема, буду наносить еще пропитку. В наших тортах она состоит из сахарного сиропа и коньяка. Но вообще, если заказывают торт для ребенка, мы делаем безалкогольную пропитку.

Кажется, склеить торт просто, но это иллюзия: даже Татьяна, которая делает это каждый день, ровняет поверхность не за пять минут. А стремиться к идеалу очень важно, ведь, когда торт будет декорироваться, любой недочет может испортить его внешний вид.





После того, как торт готов, его нужно поставить в холодильник, чтобы крем застыл. Дальше предстоит работа с мастикой, и теплый податливый крем с ней просто не подружится.

Урок детского творчества, или Как рождаются съедобные розы

Украшения для торта делаются из мастики — смеси сахара и желатина. Конечно, почти все цветы для свадебного торта Татьяна сделала заранее. Иначе мы бы провели на производстве половину рабочего дня.

— На лепку роз для этого торта мы потратили четыре часа! — удивляет кондитер. — У нас есть массовые торты, где мы не должны отходить от принятой схемы украшения, то есть делаем все по стандарту. Такие изделия вы можете увидеть в торговом зале. А вот если торт готовится на заказ, то мы разрабатываем полностью индивидуальный дизайн — разговариваем с покупателями, некоторые приносят нам фотографии желаемого оформления.









— Неужели вы можете сделать любой каприз? Ни разу не было такого, что вы говорили: «Нет, такой декор нам не под силу»?

— Честно говоря, самая большая проблема в этом плане — сроки. В остальном невозможного практически нет. Конечно, если ко мне придут и закажут фигурку, которую я никогда не делала, а торт должен быть готов завтра, то придется пересмотреть дизайн. А вообще, у меня уже большой опыт, — делится Татьяна.

И сразу же демонстрирует это!

— С мастикой сложности на каждом шагу: с одной стороны, она очень сложно разминается, с другой — нельзя переусердствовать и перегреть массу, потому что потом она будет плохо принимать нужную форму. Девушкам с горячей кровью быть кондитером труднее — лучше, чтобы руки при работе оставались холодными, — шутит Татьяна.





Чтобы сделать розу, мы раскатываем кусочек мастики и вырезаем из него круги железным цилиндром. Затем берем палочку с кругом на конце и, нажимая, проглаживаем края вырезанных заготовок.

— Так получится эффект лепестка — полупрозрачная и очень нежная фактура, — поясняет действия кондитер.

Татьяна ловко справляется со всеми деталями розы и приступает к ее сборке. Сначала на свет появляется «тычинка» — основа цветка. А затем вокруг нее один за другим крепятся лепестки. Всего в розе их 7−9, а похожей на настоящий цветок заготовка становится только на четвертом.



Приступаем к декору торта для Романа. Акцент — четыре черепашки-ниндзя — Татьяна подготовила еще до нашего прихода. А вот черные домики и буквы из мастики вырезаем прямо сейчас. К торту они прикрепляются с помощью того самого сиропа, которым мы промазывали коржи. Каждая фигурка на торте также смазывается и сверху — для блеска.









Дальнейшая работа требует массу терпения: вроде бы и торты уже готовы, но украшения еще требуют к себе внимания. Где-то надо долепить, где-то — выдавить узор, где-то — поправить неровности. И сделать не аккуратно здесь не получится, ведь внешний вид изделия очень важен. Торт заказывают не только как десерт, но и как эстетичное украшение для стола.

— Для меня важно, чтобы моя работа дарила людям радость. Когда покупатели возвращаются к нам по несколько раз — значит, мы все сделали правильно, — делится эмоциями Татьяна.





Попробовать торты, как оказалось, практически ручного производства можно не только в самом гипермаркете, но и в «Салодкім фальварку». Теперь их витрина расположена в ProStore около метро «Малиновка».









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