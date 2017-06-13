Состоялся велопробег по местам боевой и партизанской славы «Дорогами войны»

В один из выходных дней в райцентре, на пересечении улиц Партизанской и Тимковичской, было очень оживленно. Здесь начинался маршрут велопробега в 38 км по местам боевой и партизанской славы «Дорогами войны». Мероприятие было приурочено к 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.









Организаторами стали районное объединение профсоюзов совместно с Копыльским РК ОО «БРСМ», РОС ДОССАФ, учреждением «ДЮСШ Копыльской РПО БПС работников АПК», представители которых и приняли активное участие в велопробеге. По маршруту отправились все желающие. Среди них — заместитель председателя Копыльского райисполкома Александр Липницкий, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Горбацевич, председатель районного Совета ветеранов Казимира Гончар, работники Копыльской ЦРБ, РОВД, Беларусбанка и др.





В начале встречи собравшиеся почтили память воинов-освободителей г. Копыля минутой молчания и возложили венок к памятнику. После построения и проведения инструктажа о правилах дорожного движения колонна в сопровождении экипажа Госавтоинспекции и скорой помощи, двинулась в путь.

Участники велопробега побывали в агрогородке Тимковичи на братской могиле и братской могиле пограничников. Посетили мемориал в д. Великие Прусы, где расположены бюст Героя Советского Союза, летчика Игната Козловского, памятник воинам, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, памятник мирным жителям, погибшим в 1942 году, а также музей, рассказывающий о трагедии д. В. Прусы, которая была сожжена фашистами. Заехали к памятнику мирным жителям, сожженным в 1943 году в деревне Колодезное.





Возвращаясь в Копыль, не забыли и про урочище Гнилуха, где находится место первого боя партизанских отрядов имени Буденного, Чапаева и Котовского с фашистскими захватчиками. Последней точкой маршрута был памятник воинам, освобождавшим Копыль 1 июля 1944 года, по ул. Заозерной — эта дата является днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На всех памятных местах участники велопробега возложили венки и почтили память минутой молчания.

Не обошлось и без отдыха, так как разнообразный рельеф местности Копыльщины добавлял испытаний: на озере Богуши всех ждали солдатская каша, уха и чай, приготовленные на костре. С целью гражданско-патриотического воспитания молодежи состоялся «Открытый диалог» поколений, который провел Николай Майсюк. Продолжением темы войны стали конкурсы и викторины, в которых поучаствовали представители всех возрастов.

Каждый из участников получил массу положительных эмоций, заряд бодрости и адреналина, а также возможность еще раз окунуться в богатую историю нашей маленькой Родины.

Павел ШЕИН

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