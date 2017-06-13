Большая вода от ГЭС. Как под Витебском спасают от затопления карьер по добыче доломита

Карьер «Гралево» под Витебском едва не затопила Западная Двина. При строительстве ГЭС на реке подсчитали, что воды в карьере прибавится не более чем на 4%, что не катастрофично для предприятия-переработчика доломита. Но цифры на бумаге в 10 раз оказались ниже показателей, которые фиксируют здесь уже полгода. Тонущему, во всех смыслах, заводу, правительство выделило 430 тысяч рублей из бюджета.





Сердце карьера «Гралево» — насосная станция, сама едва не уходит в плаванье. Уровень воды раньше проверяли дважды в сутки, теперь это делают каждые полчаса.

Доломит — порода пористая, потому через трещины и щели вода просачивается постоянно. Всегда ее откачивали в штатном режиме. В последнее время на предприятии аврал. Только в мае лишняя вода обошлась единственному в Беларуси заводу по добыче и переработке доломита в 350 тысяч рублей. Примерно такая сумма уходит на зарплату всего коллектива — а трудится здесь 850 человек.

— Мощность насосной не позволяет откачивать то количество воды, которое поступает в карьер. Не рассчитаны на это и водоводы, которые сбрасывают воду в Западную Двину, — говорит директор ОАО «Доломит» Иван Бабак.

Вода в Двине поднялась на несколько метров. Подтопленными оказались отработанные карьеры, которые связаны с действующим по принципу сообщающихся сосудов.





Первый шаг к спасению «Гралево» уже сделали. С одной стороны Западная Двина, с другой — недействующий Рубовский карьер. Перемычку засыпали, на это ушло 6 тысяч кубов глины. Это примерно 300 грузовиков.

Иван Бабак, 10 лет руководящий заводом, верит в то, что создание таких перемычек — лучшее и самое незатратное решение вопроса. И предлагает деньги, которые Совмин выделил на закупку нового оборудования из республиканского бюджета — 430 тысяч 600 рублей — направить именно на это.

— Покупка резервного оборудования не решает проблему. Воды от этого в карьере меньше не станет. А, пересыпав перемычки, мы бы решили ее коренным образом.

Вернуть же деньги в бюджет должен будет виновник этой чрезвычайной ситуации. Ведь чья-то ошибка в расчетах при строительстве ГЭС едва не стоила жизни целому предприятию. Обстоятельства произошедшего выясняет специально созданная межведомственная группа.

В месяц предприятие перерабатывает порядка 250 тысяч тонн доломита. Порода необходима в сельском хозяйстве, строительной индустрии и машиностроении. И запасов только в «Гралево» хватит на сотню лет вперед. Если, конечно, работу над ошибками проведут быстро и на этот раз более качественно.

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