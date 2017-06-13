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В Гомеле на областные соревнования "Кожаный мяч" приедут более 20 команд

14.06.2017 09:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Областные соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» пройдут в Гомеле с 14 по 16 июня. В соревнованиях примут участие 22 команды — победители районных этапов. В их состав вошли ребята в возрасте 9−10 лет.

Участники 14 и 15 июня будут бороться за пальму первенства в двух группах: районной и городской. Победители групповых состязаний сразятся 16 июня за право выступать в сентябре в финальном турнире республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.

Все матчи областного этапа пройдут на стадионе Гомельской городской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 8. Главным судьей соревнований станет ассистент рефери ФИФА Андрей Гетиков.

Организаторами соревнований являются управление спорта и туризма облисполкома, представительство Национального олимпийского комитета Беларуси по Гомельской области, Гомельская областная федерация футбола.

 
Теги: Гомель
 
 
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Победитель получит право выступать в сентябре в финальном турнире республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы...

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