Областные соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» пройдут в Гомеле с 14 по 16 июня. В соревнованиях примут участие 22 команды — победители районных этапов. В их состав вошли ребята в возрасте 9−10 лет.

Участники 14 и 15 июня будут бороться за пальму первенства в двух группах: районной и городской. Победители групповых состязаний сразятся 16 июня за право выступать в сентябре в финальном турнире республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.

Все матчи областного этапа пройдут на стадионе Гомельской городской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 8. Главным судьей соревнований станет ассистент рефери ФИФА Андрей Гетиков.

Организаторами соревнований являются управление спорта и туризма облисполкома, представительство Национального олимпийского комитета Беларуси по Гомельской области, Гомельская областная федерация футбола.