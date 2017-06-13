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На два года колонии осужден житель Каменецкого района за незаконную охоту на оленя

14.06.2017 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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13 июня вступил в силу приговор, вынесенный 33-летнему неработающему жителю Каменецкого района за незаконную охоту.

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич, мужчина на территории Белянского лесничества национального парка «Беловежская пуща» установил шесть петель-самоловов из металлической проволоки.

7 января он обнаружил в одной из петель мертвую самку благородного оленя. Браконьер разделал тушу животного. Мясо перенес домой. Факт незаконной охоты выявили сотрудники нацпарка.

12 апреля суд Каменецкого района признал мужчину виновным в незаконной охоте с причинением ущерба в особо крупном размере (ч. 4 ст. 282 УК) и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

По приговору суда он оштрафован на 100 базовых величин (2.300 рублей), а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением охоты, на пять лет.

С него взыскано в доход государства 6.900 рублей в возмещение вреда, причиненного незаконной охотой. Фигурант уголовного дела обжаловал приговор и просил назначить более мягкое наказание.

13 июня судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Он вступил в законную силу.

 
 
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Мужчина на территории Белянского лесничества национального парка "Беловежская пуща" установил шесть петель-самоловов из металлической проволоки.

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