Отдохнуть десять дней в Одессе на берегу Черного моря можно и за 500 долларов. При этом добраться туда на поезде, остановиться в апартаментах, не пользуясь услугами турагентства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Бюджет до 400 долларов: ехали на своей машине, жили в хостеле, ели в кафе

Дмитрий Никитянов из Рогачева Гомельской области ездил отдыхать в Одессу в июле 2016 года. Там он с женой провел пять дней. Добиралась семейная пара до курорта на своей машине.

— Выехали из дома в десять часов вечера и в 12 часов следующего дня припарковались около хостела в Одессе, — рассказывает он. — Дорога до Киева неплохая, ее подлатали. До Одессы? С большего тоже хорошая. Есть битые участки.

Жила семья в хостеле. В нем снимали отдельную комнату с душем и туалетом. За сутки на двоих платили в переводе 80 долларов. Бронировали жилье за два месяца до отпуска на booking.com. Единственное, чем комната не устроила, — отсутствие кондиционера.

— Но мы оставили отзыв, и его повесили, — уточняет Дмитрий.

Ели молодые люди в кафе. Например, завтраки обходились в пять-шесть долларов на двоих. За эти деньги они покупали тосты, омлет, блинчики, компот.

Загорали на пляже «Ланжерон», помимо этого места посещали платный пляж в курортном районе Аркадия. По словам Дмитрия, в среднем вход на платные пляжи стоил около шести долларов с человека.

— В Аркадии зона отдыха с бассейнами и лежаками хорошая, но выход к морю нам не понравился, — объясняет он, почему все-таки отдали предпочтения пляжу «Ланжерон».



Фото: Reuters

Дмитрий замечает, что за пять дней в Одессе вдвоем они отдохнули на сумму примерно в 350 долларов. Еще примерно 50 долларов потратили на дизельное топливо для машины, с учетом того, что заезжали после Одессы на концерт в Киев.

— Тем, кто планирует отдых в Одессе, рекомендую не стесняться общаться с местными. Они направят и подскажут все, что вам нужно. Например, мы искали по интернету, где поесть, затем просто попросили совета на ресепшене в хостеле и у официантов, барменов в кафе. Они со всем помогли, — советует Дмитрий.

За 400 долларов на десять ночей можно было снять даже двухэтажный дом

Студент из Минска Иван Прус в конце августа прошлого года тоже был с друзьями в Одессе. Провел там примерно четыре дня. До Киева он добрался на автобусе, оттуда до Одессы — на маршрутке.



Фото: pixaby.com

— Все стоило копейки, очень дешево. Когда приехали в Одессу, примерно в два часа ночи, забронировали жилье через booking.com. Позвонили по указанному номеру, чтобы попросить оставить вещи. Трубку сняла женщина, которая сказала, что мы позвонили поздно, и она сама решает, когда мы будем заселяться. Мы отказались от брони и нашли другой отель в Аркадии. Сдали вещи в камеру хранения и пошли в караоке. Потом нам еще перезванивала женщина с предыдущего отеля и требовала, чтобы мы заселились, иначе она снимет все деньги с нашей карты, — вспоминает Иван.

Ребята жили в двух номерах отеля: двухместном и четырехместном. Каждый из них платил в переводе около 10 долларов в сутки. Питались молодые люди в кафе.

По словам Ивана, ему отдых обошелся не больше, чем в 300 долларов. При этом он себе ни в чем не отказывал.

Такую же сумму на отпуск в Одессе в прошлом году потратила еще одна студентка Дина Страпко. Правда, она отдыхала 11 дней или 10 ночей в августе. Поездку девушка планировала в мае того же года и собиралась ехать с подругой и двумя друзьями. Но парни в последний момент отказались.

До Одессы и обратно Дина с подругой добирались на автобусе Ecolines. В Украине за 400 долларов девушки сняли двухэтажный дом. Его искали заранее по интернету, просто вбив в браузер запрос по поводу жилья в Одессе. Стоимость дома ребята разделили на четверых. Несмотря на то, что парни не поехали, деньги они не забирали.

— Мы жили в Крыжановке. Там маленький и грязный пляж. Поэтому ходили на другой — Лузановка. Он был в 40 минутах ходьбы от нашего дома, — говорит она.

Ели девушки в кафе и столовых, иногда готовили дома. Говорят, что в магазине цены практически не отличались от цен в Беларуси. Единственное, были дороже молочные продукты. Помимо отдыха на пляже они гуляли по городу, ездили в аквапарк «Гавайи». Сейчас пять часов отдыха в нем стоят примерно от 10 до 14 долларов в зависимости от времени суток, весь день там обойдется в чуть больше 17 долларов.

Что по чем сейчас: дорога и жилье

Сегодня добраться из Минска до Одессы можно несколькими способами. При этом цена будет отличаться в зависимости от вида транспорта. Например, если 14 июля выехать в Одессу и 25 июля вернуться домой на поезде, то плацкартный билет в одну сторону можно купить за 116,58 рублей, купе — за 184,95 рублей. В пути поезд — 22 часа 2 минуты.



Фото: photo-odessa.blogspot.com.by

Билеты «Белавиа» на эти же даты туда-обратно еще можно купить за 391,08 рублей, а у «Международных авиалиний Украины» — за примерно 307,29 рублей.

До Одессы можно доехать и на автобусе. Например, билеты «Минсктранс» туда-обратно обойдутся в 137 рублей. В пути автобус чуть больше 18 часов. Билеты на автобус Ecolines туда-обратно (в Одессе до рынка «Привоз») обойдутся в 143 рубля. В дороге автобус от 21 часа 10 минут.

Если искать жилье с 14 по 25 июля на booking.com, то десять ночей в восьмиместном номере хостела обойдутся в 93 рубля, в апартаментах с кухней и двуспальной кроватью на двоих — в примерно 700 рублей, номер в трехзвездочной гостинице с двуспальной кроватью и без завтрака — примерно от 830 рублей.

Таким образом, если ехать в Одессу из Минска на поезде в плацкартном вагоне, жить в апартаментах и каждый день тратить на еду по 40 рублей, то отдых в течение десяти дней может обойтись в сумму чуть больше 1000 рублей.