Нет тротуаров и парковок. Прокуратура нашла недочеты в организации дорожного движения в Витебске

Прокуратура выявила недочеты в организации дорожного движения в Витебске, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры области Ирина Крюковская.

Особую тревогу у прокуратуры вызывают участки, где условия дорожного движения не отвечают требованиям безопасности длительный период времени. Так, на улицах Сенненской, 14-й Полоцкой, 4-й и 11-й Задорожных и других нет тротуаров, а края проезжей части не определены разметкой. При этом движение транспорта здесь интенсивное, в том числе ездят большегрузные автомобили.

«В отдельных местах названных улиц ширина обочины, где могут идти пешеходы, не превышает метра. Люди вынуждены двигаться по краю проезжей части», — отметила Ирина Крюковская.

Вблизи некоторых школ и детсадов нет хорошо обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек. К примеру, небезопасны в этом плане подходы к СШ №№ 33, 44 и другим.

ДТП, связанные с наездами на пешеходов, неоднократно фиксировали на улице М. Горького в районе домов №№ 63 и 65. На коротком участке дороги с интенсивным движением находятся три остановки: две трамвайные и одна автобусная. Здесь же — нерегулируемый пешеходный переход.

Затрудняет движение транспорта, создает аварийную обстановку и расположение остановок «ОАО «Знамя индустриализации», «Технологический колледж» на улице Гагарина.

Не отвечает требованиям безопасности участок дороги возле мясокомбината (Бешенковичское шоссе, 46) и ОАО «Молоко» (Бешенковичское шоссе, 48). Дорога между предприятиями неширокая и ограждена бетонными плитами, а мест для парковки здесь недостаточно.

Въезд на забетонированную площадку возле ОАО «Молоко», которая может использоваться для парковки, заблокирован. Условий для парковки возле фирменного магазина ОАО «Витебский мясокомбинат» также нет. Состояние покрытия на этом участке дороги на момент проверки, в мае, было изношено, имелись ямы. Требование установленного здесь знака «Круговое движение» водители не соблюдали.

«Эти обстоятельства создают предпосылки для ДТП», — констатировала Ирина Крюковская.

Она отметила, что ГАИ региона проинформировала горисполком и ЖКХ о недостатках в организации дорожного движения. Вносились предложения и требования об их устранении, но должные меры принимались не всегда.

Горисполком уделяет недостаточное внимание созданию условий для парковки, посадки и высадки пассажиров возле социальных, торговых объектов. Не всегда оправдана практика установки дорожного знака «Остановка запрещена» возле учреждений образования, магазинов и т.д.

Прокуратура области внесла представление председателю горисполкома, в котором требует рассмотреть предложения ГАИ по улучшению дорожных условий.