МИНСК, 14 июн — Sputnik. Никаких "квот" на процедуры в столичных поликлиниках не вводили, заверил в среду журналистов глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

В социальных сетях и ряде СМИ накануне появилась информация о введении платы за обычные процедуры в поликлиниках Минска, которые должны быть бесплатным. Сообщалось, что пациентам приходится платить за УЗИ и "лазер", а для бесплатных процедур введены какие-то квоты.

"Правый раз слышу. Квот никаких нет. Система здравоохранения ориентирована на человека и всю медицинскую помощь мы оказываем бесплатно", — заявил Малышко.

Глава профильного комитета отметил, что платно могут быть оказаны медицинские услуги по инициативе самих пациентов.

В то же время больших проблем с комплектованием медицинских кадров в столичных учреждениях здравоохранения нет, и поводов для ввода "квот" также нет.