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УЗИ и "лазер" в поликлиниках Минска не стали платными

14.06.2017 10:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Никаких "квот" на процедуры в столичных поликлиниках не вводили, заверил в среду журналистов глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

В социальных сетях и ряде СМИ накануне появилась информация о введении платы за обычные процедуры в поликлиниках Минска, которые должны быть бесплатным.  Сообщалось, что пациентам приходится платить за УЗИ и "лазер", а для бесплатных процедур введены какие-то квоты.

"Правый раз слышу. Квот никаких нет. Система здравоохранения ориентирована на человека и всю медицинскую помощь мы оказываем бесплатно", — заявил Малышко.

Глава профильного комитета отметил, что платно могут быть оказаны медицинские услуги по инициативе самих пациентов.

В то же время больших проблем с комплектованием медицинских кадров в столичных учреждениях здравоохранения нет, и поводов для ввода "квот" также нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава комитета по здравоохранению столицы заверил: вся медицинская помощь оказывается бесплатно.

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