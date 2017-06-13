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Родители и дети: что соцсети думают о приговоре Казакевичу
14.06.2017 10:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Решение Верховного суда оставить без изменений приговор Владиславу Казакевичу, совершившему нападение на ТЦ Европа с бензопилой, вызвал в социальных сетях не такую бурную реакцию, как первые заседания суда.
Многие выражали солидарность с адвокатом, требовавшим проведения повторной психиатрической экспертизы, другие советовали родителям побольше времени проводить с семьей и детьми.
В соцсетях высказывались и более радикальные мнения, некоторые выражали опасение, что освободившись, Казакевич может "закончить начатое", но большинство уверено, что подростку нужна психиатрическая помощь.
"Это плод нашего больного общества. Ребенку нужна помощь врачей. В этом деле виновен врач, который снял с учёта больного человека", — резюмировала одна из участниц дискуссии в соцсетях.
© Sputnik / Анна Нефедова
"По сути, конечно, он ненормальный, потому что нормальный человек этого никогда не сделал бы. По мне — отправить его в дурку для особо опасных и лечить", — прокомментировал другой участник дискуссии.
Сторонникам радикальных мер в сети возражали, что приверженцы жестоких мер Казакевичу не менее опасны, чем человек с бензопилой.
"Вы — такие же, как он. Страшно с вами рядом жить", — написала одна из участниц обсуждения.
Судебная коллегия ВС оставила в силе приговор Минского городского суда Казакевичу, приговор сегодня вступил в законную силу. Прежде подсудимому назначили пятнадцать лет лишения свободы.
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Верховный суд рассмотрел апелляцию по делу Владислава Казакевича, напавшего с бензопилой на сотрудников торгового центра.
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