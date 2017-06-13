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Приказано уничтожить: минские власти хотят полностью снести Осмоловку

14.06.2017 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Столичные власти вынесли на общественное обсуждение проект планирования территорий исторического квартала Минска Осмоловки – все здания в нем предлагается снести.

Приказано уничтожить: минские власти хотят полностью снести Осмоловку
© Sputnik / Марина Серебрякова
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Градостроительный проект планирования территории в границах улиц Старовиленская – Киселева – Куйбышева – Коммунистическая был размещен на сайте администрации Центрального района Минска.

Согласно проекту, Осмоловку предлагается полностью снести, а на месте старых зданий построить пятиэтажки с магазинами и подземными паркингами. Кроме того, столичные власти планируют построить в квартале два детсада.

По мнению авторов проекта, в результате общая площадь жилфонда увеличится в три раза – до 91 тысячи квадратных метров (34 тысячи сейчас), а количество проживающих в квартале людей – до 3,4 тысячи (сейчас – около 1,8 тысячи).

Приказано уничтожить: минские власти хотят полностью снести Осмоловку
© Фото: Асмалоўка / Осмоловка
Дом в районе Осмоловка

Общественное обсуждение проекта сноса исторического квартала в Минске пройдет в период с 23 июня по 17 июля текущего года, презентуют новый план квартала минчанам 26 июня в здании администрации Центрального района.

Ранее белорусский республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры принял решение не придавать столичному кварталу Осмоловка статус историко-культурной ценности.

Осмоловка – квартал в границах улиц Богдановича, Киселева, Коммунистической и Куйбышева в Минске. Он считается одним из первых микрорайонов послевоенной столицы: он был построен в 1949 году немецкими военнопленными. Это первый "элитный" район Минска: сначала здесь жили высшие военные чины, а затем – художники, артисты, работники министерств. Сейчас квартал – излюбленное место кинематографистов: в нем проходят съемки сцен исторических фильмов, иллюстрирующих жизнь советских граждан 1950-70-х годов.

В последние годы столичные власти неоднократно заявляли, что район должен быть перестроен в соответствии с современной структурой города.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно проекту, Осмоловку предлагается полностью снести, а на месте старых зданий построить пятиэтажки с магазинами и подземными паркингами.

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