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Приказано уничтожить: минские власти хотят полностью снести Осмоловку
14.06.2017 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Столичные власти вынесли на общественное обсуждение проект планирования территорий исторического квартала Минска Осмоловки – все здания в нем предлагается снести.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Градостроительный проект планирования территории в границах улиц Старовиленская – Киселева – Куйбышева – Коммунистическая был размещен на сайте администрации Центрального района Минска.
Согласно проекту, Осмоловку предлагается полностью снести, а на месте старых зданий построить пятиэтажки с магазинами и подземными паркингами. Кроме того, столичные власти планируют построить в квартале два детсада.
По мнению авторов проекта, в результате общая площадь жилфонда увеличится в три раза – до 91 тысячи квадратных метров (34 тысячи сейчас), а количество проживающих в квартале людей – до 3,4 тысячи (сейчас – около 1,8 тысячи).
Дом в районе Осмоловка
Общественное обсуждение проекта сноса исторического квартала в Минске пройдет в период с 23 июня по 17 июля текущего года, презентуют новый план квартала минчанам 26 июня в здании администрации Центрального района.
Ранее белорусский республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры
Осмоловка – квартал в границах улиц Богдановича, Киселева, Коммунистической и Куйбышева в Минске. Он считается одним из первых микрорайонов послевоенной столицы: он был построен в 1949 году немецкими военнопленными. Это первый "элитный" район Минска: сначала здесь жили высшие военные чины, а затем – художники, артисты, работники министерств. Сейчас квартал – излюбленное место кинематографистов: в нем проходят съемки сцен исторических фильмов, иллюстрирующих жизнь советских граждан 1950-70-х годов.
В последние годы столичные власти неоднократно заявляли, что район должен быть перестроен в соответствии с современной структурой города.
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Согласно проекту, Осмоловку предлагается полностью снести, а на месте старых зданий построить пятиэтажки с магазинами и подземными паркингами.
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