ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гидромет рассказал о радиационной обстановке после задымления на третьем блоке ЧАЭС

14.06.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 13 июня пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области были переведены в учащенный режим замеров уровней мощности дозы (МД) гамма-излучения, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.

Пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области были переведены в учащенный режим замеров сразу после того, как Гидромет получил информацию о задымлении в третьем блоке Чернобыльской АЭС.

Напомним, задымление произошло в 15.57, 13 июня, в одном из помещений третьего блока. Как сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, оно было оперативно ликвидировано.

По данным Гидромета, произошедшее не повлияло на радиационную обстановку в Беларуси.

— В период с 13 по 14 июня радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной и соответствует установившимся многолетним данным.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 13 июня пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области были переведены в учащенный режим замеров уровней мощности дозы (МД) гамма-излучения,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Приказано уничтожить: минские власти хотят полностью снести Осмоловку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика