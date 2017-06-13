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Гидромет рассказал о радиационной обстановке после задымления на третьем блоке ЧАЭС
14.06.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by
С 13 июня пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области были переведены в учащенный режим замеров уровней мощности дозы (МД) гамма-излучения, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.
Пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области были переведены в учащенный режим замеров сразу после того, как Гидромет получил информацию о задымлении в третьем блоке Чернобыльской АЭС.
Напомним,
По данным Гидромета, произошедшее не повлияло на радиационную обстановку в Беларуси.
— В период с 13 по 14 июня радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной и соответствует установившимся многолетним данным.
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С 13 июня пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области были переведены в учащенный режим замеров уровней мощности дозы (МД) гамма-излучения,...
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