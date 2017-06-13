Гидромет рассказал о радиационной обстановке после задымления на третьем блоке ЧАЭС

С 13 июня пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области были переведены в учащенный режим замеров уровней мощности дозы (МД) гамма-излучения, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.

Пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области были переведены в учащенный режим замеров сразу после того, как Гидромет получил информацию о задымлении в третьем блоке Чернобыльской АЭС.

Напомним, задымление произошло в 15.57, 13 июня, в одном из помещений третьего блока. Как сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, оно было оперативно ликвидировано.

По данным Гидромета, произошедшее не повлияло на радиационную обстановку в Беларуси.

— В период с 13 по 14 июня радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной и соответствует установившимся многолетним данным.