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Минские поликлиники создают свои call-центры

14.06.2017 11:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Колл-центры появятся в поликлиниках Минска, рассказал журналистам в среду глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

Минские поликлиники создают свои call-центры
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сейчас мэрия рассматривает возможность создания как call-центров с автоматической системой дозвона, так и центров профилактики заболеваний. Однако пока это все — лишь планы.

"Мы намерены усовершенствовать работу регистратур, рассматриваем возможность обучения специалистов и закупки специального оборудования, которое позволяет упорядочить звонки", — рассказал глава комитета здравоохранения.

По словам чиновника, количество звонков и качество ответа на них будет отслеживаться для последующего принятия управленческих решений, а самим регистраторам проведут тренинги по общению с пациентами.

Когда появятся колл-центры в поликлиниках Минска — пока не известно: для этого комитет после изучения всех нюансов будет запрашивать выделение дополнительных финансовых средств.

 
Теги: Минск
 
 
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Чиновники будут следить за объемом звонков и тем, как регистраторы отвечают на вопросы пациентов.

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