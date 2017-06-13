Минские поликлиники создают свои call-центры

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Колл-центры появятся в поликлиниках Минска, рассказал журналистам в среду глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.



© Sputnik / Виктор Толочко До службы 115 не дозвониться: что делать?

Сейчас мэрия рассматривает возможность создания как call-центров с автоматической системой дозвона, так и центров профилактики заболеваний. Однако пока это все — лишь планы.

"Мы намерены усовершенствовать работу регистратур, рассматриваем возможность обучения специалистов и закупки специального оборудования, которое позволяет упорядочить звонки", — рассказал глава комитета здравоохранения.

По словам чиновника, количество звонков и качество ответа на них будет отслеживаться для последующего принятия управленческих решений, а самим регистраторам проведут тренинги по общению с пациентами.

Когда появятся колл-центры в поликлиниках Минска — пока не известно: для этого комитет после изучения всех нюансов будет запрашивать выделение дополнительных финансовых средств.