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Результаты ЦТ по русскому языку будут известны после 24 июня
14.06.2017 11:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Результаты централизованного тестирования по русскому языку будут известны приблизительно после 24 июня.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские абитуриенты написали тестирование по русскому языку в среду 14 июня. Всего на ЦТ записались более 75 тысяч человек, которые проходили испытание в 41 пункте проведения по всей стране.
Результаты этого ЦТ, как ожидается, будут известны через десять-четырнадцать дней, то есть после 24 июня. Из-за большого количества абитуриентов проверять бланки тестов могут чуть дольше, чем в случае с другими предметами.
На написание тестов по русскому абитуриентам отводилось два часа: за это время они должны были правильно ответить на несколько десятков заданий по фонетике, орфографии и пунктуации.
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На проверку всех 75 тысяч бланков ответа у РИКЗ уйдет от десяти дней до двух недель, а первыми результаты ЦТ по русскому получат те, кто подписался на смс-рассылку.
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