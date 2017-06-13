Результаты ЦТ по русскому языку будут известны после 24 июня

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Результаты централизованного тестирования по русскому языку будут известны приблизительно после 24 июня.



© Sputnik / Виктор Толочко ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений

Белорусские абитуриенты написали тестирование по русскому языку в среду 14 июня. Всего на ЦТ записались более 75 тысяч человек, которые проходили испытание в 41 пункте проведения по всей стране.

Результаты этого ЦТ, как ожидается, будут известны через десять-четырнадцать дней, то есть после 24 июня. Из-за большого количества абитуриентов проверять бланки тестов могут чуть дольше, чем в случае с другими предметами.

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На написание тестов по русскому абитуриентам отводилось два часа: за это время они должны были правильно ответить на несколько десятков заданий по фонетике, орфографии и пунктуации.

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