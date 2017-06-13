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В Беларуси выявляют 50 тысяч новых случаев злокачественных образований в год
14.06.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси в год выявляют около 50 тысяч новых случаев злокачественных образований. При общем росте заболеваемости смертность от рака в стране постепенно снижается.
— Около 50 тысяч новых случаев злокачественных образований за год выявляется в Беларуси. Около 60% из них — первая и вторая стадия заболеваний, — рассказал замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологиии им. Н.Н. Александрова Иван Курлович.
У мужчин наиболее частые опухоли — рак предстательной железы, у женщин — рак молочной железы.
— Все это гормонозависимые опухоли, связанные с образом жизни. И это характерно для всех развитых стран мира. Онкоурологические проблемы составляют 30% от всех злокачественных опухолей вообще, — отмечает Иван Курлович.
При этом смертность от онкологических заболеваний постепенно удается снижать — в Беларуси она сегодня составляет 38% от уровня заболеваемости. Медик отмечает, что такой же показатель — в Германии и Великобритании, при этом смертность от онкозаболеваний в Беларуси значительно ниже, чем в целом в странах ЕС.
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В Беларуси в год выявляют около 50 тысяч новых случаев злокачественных образований. При общем росте заболеваемости смертность от рака в стране постепенно...
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