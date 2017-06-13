В Беларуси выявляют 50 тысяч новых случаев злокачественных образований в год

В Беларуси в год выявляют около 50 тысяч новых случаев злокачественных образований. При общем росте заболеваемости смертность от рака в стране постепенно снижается.

— Около 50 тысяч новых случаев злокачественных образований за год выявляется в Беларуси. Около 60% из них — первая и вторая стадия заболеваний, — рассказал замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологиии им. Н.Н. Александрова Иван Курлович.

У мужчин наиболее частые опухоли — рак предстательной железы, у женщин — рак молочной железы.

— Все это гормонозависимые опухоли, связанные с образом жизни. И это характерно для всех развитых стран мира. Онкоурологические проблемы составляют 30% от всех злокачественных опухолей вообще, — отмечает Иван Курлович.

При этом смертность от онкологических заболеваний постепенно удается снижать — в Беларуси она сегодня составляет 38% от уровня заболеваемости. Медик отмечает, что такой же показатель — в Германии и Великобритании, при этом смертность от онкозаболеваний в Беларуси значительно ниже, чем в целом в странах ЕС.