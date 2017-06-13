Вторую взлетно-посадочную полосу в минском аэропорту построят к 7 ноября 2018 года

Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй к 7 ноября 2018 года, сообщает БЕЛТА .

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович сообщил, что «главой государства поставлена задача ввести вторую взлетно-посадочную полосу в строй к 7 ноября 2018 года».

По словам замминистра, работы идут по плану, к концу 2017 года они должны быть выполнены на 60%. Вторая взлетно-посадочная полоса в главной воздушной гавани Беларуси будет на 60 м длиннее предшественницы и составит 3,7 км. По своим характеристикам она сможет принимать все типы воздушных судов.

Напомним, 26 марта 2015 года Александр Лукашенко подписал указ № 137 , которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы главы государства, касающиеся вопросов строительства и реконструкции объектов Национального аэропорта Минск.

Согласно документу, инвестпроект по строительству взлетной полосы должен быть реализован за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств РУП «Национальный аэропорт Минск», кредитных ресурсов банков и иных источников, не запрещенных законодательством.

Ранее предполагалось, что подрядчик, китайская компания «Точмаш», построит вторую взлетно-посадочную полосу до 2014 года, затем сроки были сдвинуты до 2017 года. Вместе с тем проект так и не был реализован. В итоге белорусские власти приняли решение о строительстве ВПП собственными силами.