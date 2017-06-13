|
Вторую взлетно-посадочную полосу в минском аэропорту построят к 7 ноября 2018 года
14.06.2017 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй к 7 ноября 2018 года, сообщает
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович сообщил, что «главой государства поставлена задача ввести вторую взлетно-посадочную полосу в строй к 7 ноября 2018 года».
По словам замминистра, работы идут по плану, к концу 2017 года они должны быть выполнены на 60%. Вторая взлетно-посадочная полоса в главной воздушной гавани Беларуси будет на 60 м длиннее предшественницы и составит 3,7 км. По своим характеристикам она сможет принимать все типы воздушных судов.
Напомним, 26 марта 2015 года Александр Лукашенко
Согласно документу, инвестпроект по строительству взлетной полосы должен быть реализован за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств РУП «Национальный аэропорт Минск», кредитных ресурсов банков и иных источников, не запрещенных законодательством.
Ранее предполагалось, что подрядчик, китайская компания «Точмаш», построит вторую взлетно-посадочную полосу до 2014 года, затем сроки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович сообщил, что "главой государства поставлена задача ввести вторую взлетно-посадочную полосу в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии