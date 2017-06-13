Уникальный белорусско-литовский марафон в седьмой раз собирает участников. Преодолеть 42 километра между литовским Друскининкаем и Гродно в дружной компании и с бесплатной визой можно будет 9 июля. Зарегистрироваться для участия можно до понедельника, 19 июня.



Марафон дружбы стартует в Гродно, а финиширует — на центральной площади Друскининкая. В прошлом году участники бежали в обратном направлении — из Литвы в Беларусь. Трасса, как отмечают организаторы, несложная, но интересная и экологически чистая — она проходит в основном по сосновому лесу.





Впечатления участников прошлогодних марафонов: Юрий Виноградов, Россия: О Марафоне дружбы я узнал еще в 2012 году и сразу оценил его изюминку. Бежать из одного государства в другое прямо через границу, особая смысловая нагрузка, административная поддержка — чувствовалось, что это мероприятие необычное и с большим потенциалом.

Участвовать в забеге могут все желающие старше 18 лет. А вот верхней планки нет — в списке, где пока 163 участника, некоторым уже перевалило за 65.





Алексей Чемоданов, Беларусь: Гродненская ГАИ хорошо сработала. Всегда на этом марафоне они так патрулируют, что комар не пролетит. А с литовской стороны интенсивность движения поменьше — всего пару раз машины проехали. Юрий Виноградов, Россия: Трасса проходит по живописному маршруту, вокруг очень красиво. Примерно до 25 км мы бежали всемером, но почти у самой границы (на 30 км) темп стал возрастать, я теряю контакт и бегу один. Интересно было пробегать через границу, когда пограничники на ходу ищут твой паспорт и фотографируют:)

Бежать через границу с паспортом не придется: специально для марафонцев паспортный контроль организуют еще до старта, а паспорт с отметками вручат после финиша.

Первая шестерка победителей в каждой категории получит денежные призы .

Узнать об условиях проведения марафона и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.





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