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Марафон дружбы: еще можно успеть "сбегать" в Литву из Гродно с бесплатной визой

14.06.2017 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Уникальный белорусско-литовский марафон в седьмой раз собирает участников. Преодолеть 42 километра между литовским Друскининкаем и Гродно в дружной компании и с бесплатной визой можно будет 9 июля. Зарегистрироваться для участия можно до понедельника, 19 июня.

Марафон дружбы стартует в Гродно, а финиширует — на центральной площади Друскининкая. В прошлом году участники бежали в обратном направлении — из Литвы в Беларусь. Трасса, как отмечают организаторы, несложная, но интересная и экологически чистая — она проходит в основном по сосновому лесу.


Впечатления участников прошлогодних марафонов:

Юрий Виноградов, Россия: О Марафоне дружбы я узнал еще в 2012 году и сразу оценил его изюминку. Бежать из одного государства в другое прямо через границу, особая смысловая нагрузка, административная поддержка — чувствовалось, что это мероприятие необычное и с большим потенциалом.

Участвовать в забеге могут все желающие старше 18 лет. А вот верхней планки нет — в списке, где пока 163 участника, некоторым уже перевалило за 65.


Алексей Чемоданов, Беларусь: Гродненская ГАИ хорошо сработала. Всегда на этом марафоне они так патрулируют, что комар не пролетит. А с литовской стороны интенсивность движения поменьше — всего пару раз машины проехали.

Юрий Виноградов, Россия: Трасса проходит по живописному маршруту, вокруг очень красиво. Примерно до 25 км мы бежали всемером, но почти у самой границы (на 30 км) темп стал возрастать, я теряю контакт и бегу один. Интересно было пробегать через границу, когда пограничники на ходу ищут твой паспорт и фотографируют:)

Бежать через границу с паспортом не придется: специально для марафонцев паспортный контроль организуют еще до старта, а паспорт с отметками вручат после финиша.

Первая шестерка победителей в каждой категории получит денежные призы.

Узнать об условиях проведения марафона и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.


Как бежали через границу белорусский чиновник, литовский пенсионер и американский преподаватель>>>

Бегом из Друскининкая в Гродно: для одного из участников Марафон дружбы стал 500-м в жизни>>>

 
Теги: Гродно
 
 
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Уникальный белорусско-литовский марафон в седьмой раз собирает участников. Преодолеть 42 километра между литовским Друскининкаем и Гродно в дружной компании и с...

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