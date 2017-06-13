12 июня УСК по Могилевской области сообщило, что одном из частных домов в Могилеве найдены тела супружеской пары с ножевыми ранениями. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, вплоть до ограбления, хотя говорят, что в коттедже ничего не пропало. По одной версий, муж сначала ударил ножом жену, а затем покончил с собой. Сейчас с их единственной 10-летней дочкой работают психологи. Знакомые семьи рассказали TUT.BY о погибших.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

— Сергея мы знаем как очень положительного человека, но, конечно, в семье были свои внутренние проблемы, — рассказывают TUT.BY в Свято-Никольском монастыре, прихожанином которого мужчина был много лет.

Тела супругов обнаружили родные. Сергею было 43 года, его жене — 32. ИХ считали хорошей семьей: воспитывали дочку, недавно достроили дом, переехали туда, мужчина несколько лет ездил на заработки в Россию, чтобы наконец-то приобрести собственное жилье, Юля устроилась на новую работу. Но близкие и родные знали, что супруги не всегда могли найти общий язык. Мужчина не раз в церкви делился своими переживаниями, хотел, чтобы жена ходила вместе с ним на службу, Юля же приходила в монастырь не так часто, как муж.

— Два года назад Юля подавала на развод, но муж очень хотел сохранить семью, приложил для этого все усилия, много читал педагогической литературы. Он же раньше работал учителем физкультуры в школе, а потом ушел в бизнес, пробовал делать мебель. В итоге после расставания Сергей и Юля снова сошлись. Очень трудно это все рассказывать… Невозможно поверить в произошедшее, Сергей по характеру был спокойным, что случилось между ними в тот вечер, уже никто не узнает, они были дома вдвоем, — говорят в Свято-Никольском монастыре.

Их 10-летняя дочка гостила у родителей Юли, которые живут по соседству. Знакомые говорят, мужчина не чаял души в ребенке, водил ее постоянно в воскресную школу, сам был прихожанином церкви больше 10 лет.

В монастыре вспоминают, что накануне трагедии Юля забегала к ним. Была веселой, в настроении, здесь отметили, как она расцвела в последнее время. А вот мужа, наоборот, почти не узнали.

— За день или два до случившегося Сергей заходил к нам. Его едва узнали, обычно у него мягкое и приятное лицо, а тут он шел весь черный, такой тяжелый вид был. Накануне он уезжал по работе в Москву, но срочно вернулся в Могилев, значит, какая-то причина была, — отмечают в монастыре.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК «Убийство». В коттедже семьи обнаружено вещественное доказательство — нож, предполагаемое орудие убийства.