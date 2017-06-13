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Вертолетная площадка появится на крыше больницы скорой медпомощи в Минске

14.06.2017 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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На крыше одного из зданий Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Минске построят вертолетную площадку. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Малышко.

— Вопрос о строительстве вертолетной площадки рассматривается на протяжении последнего года, — отметил Сергей Малышко. — Мы сделаем ее. Экстренных пациентов в клинику будет доставлять вертолет МЧС.

Также он коснулся темы автопарка Городской станции скорой медицинской помощи.

— В настоящее время автопарк службы «103» обновлен на 80%, — уточнил председатель комитета по здравоохранению. — Недавно закупили 20 новых автомобилей, в июне ожидается поступление еще 20 машин.

Всего в 2017 году на обновление автопарка скорой (в соответствии с госпрограммой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы) выделено 4 млн рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Экстренных пациентов в клинику будет доставлять вертолет МЧС.

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