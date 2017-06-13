МИНСК, 14 июн — Sputnik. Две недели белорусы обсуждают скандал вокруг сервиса Uber в Минске — компания без предупреждений заблокировала две фирмы-партнера, а почти полторы сотни водителей остались без работы.



© Sputnik/ Максим Захаров Видеофакт: как выглядит копия марсельского такси из Волковыска

Блокировка компаний со 140 водителями произошла в конце мая: белорусские фирмы просто уведомили о расторжении договоренностей — де-юре Uber имеет на это полное право, так же, как и не пояснять причины произошедшего.

Пользователи форумов и социальных сетей возмущены еще и тем, что компания отказывается встречаться с водителями заблокированных фим: про это писали многие СМИ — по приезду водителей в минском офисе Uber даже вызывали милицию.

"Как бывший партнер Uber, мы планируем добиться открытой встречи в присутствии СМИ, куда пригласить всех желающих партнеров действующих и недавно заблокированных, чтобы получить прямые ответы на вполне обоснованные вопросы", — рассказал Sputnik директор заблокированной компании Алексей Будаев.

Примерно половина водителей, по данным Будаева, с конца мая остаются без работы. "Остальные нашли место у других перевозчиков. На что, впрочем, Uber и рассчитывал", — добавил собеседник агентства.

Объясняя причину блокировки компаний, Uber сослался на пункт договора, в котором указано, что они не обязаны пояснять причины блокировки.

Sputnik связался с пресс-службой представительства Uber в СНГ с вопросами о причинах блокировки водителей и том, привело ли это к коэффициентам и тарифам на пользование в сервисе, однако в компании до сих пор не предоставили развернутый комментарий.

Сами водители, как убедился Sputnik в общении с некоторыми из них, даже не предполагают, почему их могли заблокировать: одни заявляют о будто бы "происках более крупных перевозчиков", другие указывают на возможное опасение Uber "нелояльности" водителей в условии скорого запуска в республике сервисов-конкурентов.

В Беларусь Uber пришел в конце 2015 года, с тех пор вокруг сервиса разгорались несколько скандалов — таксисты обвиняли компанию в демпинге цен, также были вопросы и о правовом поле работы компании в Минске.