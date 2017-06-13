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Около половины "заблокированных" Uber водителей до сих пор без работы
14.06.2017 14:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Две недели белорусы обсуждают скандал вокруг сервиса Uber в Минске — компания без предупреждений заблокировала две фирмы-партнера, а почти полторы сотни водителей остались без работы.
© Sputnik/ Максим Захаров
Блокировка компаний со 140 водителями произошла в конце мая: белорусские фирмы просто уведомили о расторжении договоренностей — де-юре Uber имеет на это полное право, так же, как и не пояснять причины произошедшего.
Пользователи форумов и социальных сетей возмущены еще и тем, что компания отказывается встречаться с водителями заблокированных фим: про это писали многие СМИ — по приезду водителей в минском офисе Uber даже вызывали милицию.
"Как бывший партнер Uber, мы планируем добиться открытой встречи в присутствии СМИ, куда пригласить всех желающих партнеров действующих и недавно заблокированных, чтобы получить прямые ответы на вполне обоснованные вопросы", — рассказал Sputnik директор заблокированной компании Алексей Будаев.
Примерно половина водителей, по данным Будаева, с конца мая остаются без работы. "Остальные нашли место у других перевозчиков. На что, впрочем, Uber и рассчитывал", — добавил собеседник агентства.
Объясняя причину блокировки компаний, Uber сослался на пункт договора, в котором указано, что они не обязаны пояснять причины блокировки.
Sputnik связался с пресс-службой представительства Uber в СНГ с вопросами о причинах блокировки водителей и том, привело ли это к коэффициентам и тарифам на пользование в сервисе, однако в компании до сих пор не предоставили развернутый комментарий.
Сами водители, как убедился Sputnik в общении с некоторыми из них, даже не предполагают, почему их могли заблокировать: одни заявляют о будто бы "происках более крупных перевозчиков", другие указывают на возможное опасение Uber "нелояльности" водителей в условии скорого запуска в республике сервисов-конкурентов.
В Беларусь Uber пришел в конце 2015 года, с тех пор вокруг сервиса разгорались несколько скандалов — таксисты обвиняли компанию в демпинге цен, также были вопросы и о правовом поле работы компании в Минске.
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Компания официально не объясняет причину блокировки двух компаний-перевозчиков, а водители гадают: связано ли это с происками конкурентов или с тем, что Uber боится...
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