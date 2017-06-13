ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около половины "заблокированных" Uber водителей до сих пор без работы

14.06.2017 14:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Две недели белорусы обсуждают скандал вокруг сервиса Uber в Минске — компания без предупреждений заблокировала две фирмы-партнера, а почти полторы сотни водителей остались без работы.

Около половины "заблокированных" Uber водителей до сих пор без работы
© Sputnik/ Максим Захаров
Видеофакт: как выглядит копия марсельского такси из Волковыска

Блокировка компаний со 140 водителями произошла в конце мая: белорусские фирмы просто уведомили о расторжении договоренностей — де-юре Uber имеет на это полное право, так же, как и не пояснять причины произошедшего.

Пользователи форумов и социальных сетей возмущены еще и тем, что компания отказывается встречаться с водителями заблокированных фим: про это писали многие СМИ — по приезду водителей в минском офисе Uber даже вызывали милицию.

"Как бывший партнер Uber,  мы планируем добиться открытой встречи в присутствии СМИ, куда пригласить всех желающих партнеров действующих и недавно заблокированных, чтобы получить прямые ответы на вполне обоснованные вопросы", — рассказал Sputnik директор заблокированной компании Алексей Будаев.

Примерно половина водителей, по данным Будаева, с конца мая остаются без работы. "Остальные нашли место у других перевозчиков. На что, впрочем, Uber и рассчитывал", — добавил собеседник агентства.

Объясняя причину блокировки компаний, Uber сослался на пункт договора, в котором указано, что они не обязаны пояснять причины блокировки.

Sputnik связался с пресс-службой представительства Uber в СНГ с вопросами о причинах блокировки водителей и том, привело ли это к коэффициентам и тарифам на пользование в сервисе, однако в компании до сих пор не предоставили развернутый комментарий.

Сами водители, как убедился Sputnik в общении с некоторыми из них, даже не предполагают, почему их могли заблокировать: одни заявляют о будто бы "происках более крупных перевозчиков", другие указывают на возможное опасение Uber "нелояльности" водителей в условии скорого запуска в республике сервисов-конкурентов.

В Беларусь Uber пришел в конце 2015 года, с тех пор вокруг сервиса разгорались несколько скандалов — таксисты обвиняли компанию в демпинге цен,  также были вопросы и о правовом поле работы компании в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания официально не объясняет причину блокировки двух компаний-перевозчиков, а водители гадают: связано ли это с происками конкурентов или с тем, что Uber боится...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Муж очень хотел сохранить семью". Что говорят знакомые о супругах, убитых в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика