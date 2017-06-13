Избивал, угрожал облить кислотой. В Орше задержали мужчину, выбивавшего долг у местного жителя

В Орше задержали 34-летнего мужчину, который с применением насилия выбил долг у местного жителя, сообщает пресс-служба милиции региона.

Житель Орши задолжал знакомому 12 тысяч рублей. Помочь вернуть финансы вызвался ранее судимый оршанец. Мужчина вел переговоры с должником с позиции силы — запугивал, избивал, угрожал применить кислоту. Вымогатель заявил, что входит в местные криминальные круги.

Должник обратился за помощью в милицию. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Устанавливается причастность подозреваемого к другим подобным действиям.