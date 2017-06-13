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Избивал, угрожал облить кислотой. В Орше задержали мужчину, выбивавшего долг у местного жителя
14.06.2017 14:15 — Новости Общества | Tut.by
В Орше задержали 34-летнего мужчину, который с применением насилия выбил долг у местного жителя,
Житель Орши задолжал знакомому 12 тысяч рублей. Помочь вернуть финансы вызвался ранее судимый оршанец. Мужчина вел переговоры с должником с позиции силы — запугивал, избивал, угрожал применить кислоту. Вымогатель заявил, что входит в местные криминальные круги.
Должник обратился за помощью в милицию. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Устанавливается причастность подозреваемого к другим подобным действиям.
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Житель Орши задолжал знакомому 12 тысяч рублей. Помочь вернуть финансы вызвался ранее судимый оршанец.
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