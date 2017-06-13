В Верхнедвинском районе таможенники задержали мебельный антиквариат

Витебские таможенники пресекли незаконное перемещение крупной партии дорогой антикварной мебели, стоимость которой занизили в четыре раза, сообщает ГТК.





Mercedes-Benz с партией столов, стульев и шкафов следовал из Бельгии на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Григоровщина» в Верхнедвинском районе. Для оформления товара водитель представил документы, в соответствии с которыми стоимость мебели составляла 39 тысяч евро.

Однако таможенники установили, что реальная стоимость антиквариата — более 156 тысяч евро, что в четыре раза ниже заявленной. Кроме того, в машине нашли 10 предметов, не указанных в сопроводительных документах.

Таможенники изъяли 146 предметов антикварной мебели. Начат административный процесс по частям 1 и 3 статьи 14.5 КоАП (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).