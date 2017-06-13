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Королевские музыканты и белорусские волынщики сыграют вместе

14.06.2017 14:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Музыканты второго королевского ирландского полка сыграют сегодня под открытым небом в "красном дворике" Минска вместе с белорусскими волынщиками.

Королевские музыканты и белорусские волынщики сыграют вместе
© Sputnik/ Елена Васильева, Виктор Толочко
Открытие книжной ярмарки: посол Великобритании станцевала под волынку

"Для тех, у кого не было возможности услышать игру на волынке музыкантов 2-го Королевского Ирландского Полка в феврале на книжной выставке-ярмарке, у нас есть отличные новости. Музыканты возвращаются в Минск и с удовольствием сыграют для вас 14 июня совместно с белорусскими волынщиками", — рассказали организаторы.

Музыканты Уильям Макилрой и Франсис Стрейн уже выступали совместно с оркестром Вооруженных сил Беларуси. Еще зимой они пообещали вновь сыграть для белорусов, когда потеплеет.

Выступление состоится в 21:00 в красном дворике на ул. Революционной. Вход на импровизированный концерт свободный.

 
Теги: Минск
 
 
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Волынщики, под музыку которых посол Великобритании Фиона Гибб недавно танцевала во время Книжной выставки, сыграют в центре Минска.

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