Королевские музыканты и белорусские волынщики сыграют вместе

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Музыканты второго королевского ирландского полка сыграют сегодня под открытым небом в "красном дворике" Минска вместе с белорусскими волынщиками.



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"Для тех, у кого не было возможности услышать игру на волынке музыкантов 2-го Королевского Ирландского Полка в феврале на книжной выставке-ярмарке, у нас есть отличные новости. Музыканты возвращаются в Минск и с удовольствием сыграют для вас 14 июня совместно с белорусскими волынщиками", — рассказали организаторы.

Музыканты Уильям Макилрой и Франсис Стрейн уже выступали совместно с оркестром Вооруженных сил Беларуси. Еще зимой они пообещали вновь сыграть для белорусов, когда потеплеет.

Выступление состоится в 21:00 в красном дворике на ул. Революционной. Вход на импровизированный концерт свободный.