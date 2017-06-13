В редакцию TUT.BY обратилась Екатерина Верховодко — волонтер из Борисова. На днях на сайте kufar.by она увидела объявление о том, что в ее городе продают волчонка. По закону, говорит Екатерина, торговать дикими животными запрещено. Зоозащитница обратилась в Госинспекцию животного и растительного мира.



Скриншот с сайта kufar.by.

— Когда увидела объявление, сразу же позвонила егерю и охотоведу, но был выходной и трубки никто не брал, — рассказывает подробности этого случая Екатерина. — Тогда мы со знакомыми решили выкупить животное и передать егерю. Позвонили продавцу, он сказал, что нашел логово и одного детеныша уже продал. За второго попросил 500 долларов. Таких денег у нас не было, и мы попросили повременить, чтобы собрать. Ждать он отказался.

3 июня Екатерина обратилась в Госинспекцию охраны животного и растительного мира. Сообщила о волчонке и передала телефоны продавца. Параллельно одна из волонтеров написала администраторам сайта, попросила убрать объявление.

— И вдруг через пару дней мы снова находим новое сообщение о том, что в Борисове продают волчонка, — продолжает Екатерина. — Тот же это продавец или нет, я не знаю, но номера указаны другие. 5 июня я опять позвонила в Госинспекцию. На вопрос, когда будет какая-то информация о судьбе животных, сказали ждать от 15 до 30 дней.

Во вторник в 11.00 объявление о продаже второго волчонка можно было легко найти в интернете. В описании к фото продавец пишет: «Еще совсем малыш, только начал ходить и учится сам пить и есть без бутылочки».

Во вторник днем мы позвонили продавцу. Малышка, как оказалось, еще не продана. Ей шесть недель и стоит она 500 рублей.

— Это охотничья добыча, — говорит мужчина. — Волчицу убили, щенки остались. Я был на охоте и их нашел.

— Есть ли на них какие-то документы?

— За документами нужно в Минск обращаться. У меня ничего нет, у меня временное содержание.

— А как быть?

— Не знаю, еще двоих волчат приехали забрали приезжие из России.

«В объявлении про хищника написал, чтобы привлечь больше людей»

Вчера инспекторы Борисовской межрайонной инспекции растительного и животного мира созвонились с продавцом. Представились покупателями и договорились встретиться.



Фото: kufar.by

— Когда покупатели к нему подъехали, мужчина сразу предупредил, что продает не волчонка, а щенка. Помесь лайки с чехословацкой волчьей собакой, — рассказывает Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Госинспекции. — Мол, в объявлении про хищника написал, чтобы привлечь больше людей.

Мужчина признался: первое сообщение о продаже волчонка тоже разместил он. В объяснительной продавец рассказал, что животное привез из России. Малыша покупал с рук, поэтому никаких документов на него нет.

— Решил воспользоваться тем, что в детстве метис очень похож на волчонка, и продать его более выгодно, — продолжает Ольга Громович. — За щенка просил от 500 рублей до 300 долларов. Цена зависела от заинтересованности покупателя.

С предприимчивым продавцом провели разъяснительную работу и предупредили: в следующий раз за такой маркетинговый ход ему выпишут немалый штраф.

Во вторник вечером свое объявление мужчина удалил.

В Министерстве природы поясняют: волки — дикие животные, которые включены в договор CITES (Конвенцию по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры). Их обязательно должны регистрировать. Продавать и покупать хищников без документов нельзя. Иначе продавцу и покупателю грозит штраф.

— Когда человек регистрирует животное, мы проверяем, как оно у него оказалось, — поясняют в Минприроды. — Допустим, умерла волчица и вы увидели брошенных волчат. Забирать их домой запрещено. У нас есть четкие правила, как нужно действовать, если видите, что животное терпит бедственное положение.

— Что тогда делать?

— В первую очередь нужно обратиться к представителям Минприроды в своем районе, — поясняют на том конце провода. — Если не знаете номер, звоните в милицию. Они передадут. Позже будет собрана комиссия, которая определит: нужна животному помощь или нет. Она же и решит: передавать хищника тому, кто его нашел, или в организацию. При этом важно, чтобы у человека или организации были соответствующие условия для содержания дикого животного.