ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр образования: "В школьных буфетах и столовых не должно быть чипсов и газировки"

14.06.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что в школах усилят контроль над качеством питания, сообщает БЕЛТА. В столовых и буфетах не должно быть чипсов, газированных сладких напитков и подобных товаров, отметил чиновник.


Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас в каждом учреждении общего среднего образования есть специальная комиссия, которая следит за питанием в заведении. По словам министра, к 1 сентября в школах основательно проанализируют систему контроля организации питания. Займутся этим специалисты, контролирующие торговлю и общественное питание, а также представители школьной общественности.

— Очень важно сбалансированно выстроить меню, повысить качество подаваемых блюд, обеспечить соответствующую цену и качество питания детей, — отметил Игорь Карпенко. — В школьных столовых и буфетах не должно быть чипсов, газированных сладких напитков и подобных товаров. Там должны быть продукты, которые не нанесут вред здоровью детей.

Напомним, в начале апреля КГБ Республики Беларусь выявил масштабную противоправную деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергеем Борисевичем. Он был задержан.

— Что получается: в городе-герое Минске детей в школах отходами кормите! В девяти районах девять преступных групп собирают подачки с поваров школьных и тех, кто обеспечивает школьным питанием. В конвертах деньги негодяю собирают! — возмутился по этому поводу Александр Лукашенко.

— Их взяли с конвертами, когда они сдавали в очередной раз конверты в общий мешок… Приносят мне в мешке всех! И как бы вы на это реагировали? Ваши же дети и внуки в школах этих сидят! То, что вчера не использовали, — перемололи и детям назавтра дали… — рассказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр образования Игорь Карпенко заявил, что в школах усилят контроль над качеством питания, сообщает БЕЛТА. В столовых и буфетах не должно быть чипсов,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Королевские музыканты и белорусские волынщики сыграют вместе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика