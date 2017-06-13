Медики: Количество белорусок, родивших с помощью кесарева сечения, растет

Общемировая тенденция, когда растет процент женщин, родивших с помощью кесарева сечения, отмечается и в Беларуси, рассказал замдиректора РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.



Фото: Reuters

— Показатели перинатальной смертности в нашей стране в последние годы варьируются в пределах 3,3-3,4 промилле. Младенческой смертности — 3,03-2 промилле. Выживаемость детей с низкой и экстремально низкой массой тела — более 80%, — сообщил замдиректора РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.

По словам специалиста, показатели развития службы охраны материнства и детства в Беларуси соответствуют самым развитым странам Европы.

В стране растет количество операций кесарева сечения — это общемировая тенденция, которая ставит перед акушерами-гинекологами новые вызовы.

— Увеличивается рост такого грозного и опасного осложнения, как врастание плаценты, которое несет высокий риск по развитию массивных кровотечений. Родоразрешение этих пациенток и сохранение их жизни и регулятивных функций — одна из основных задач сегодня, — рассказывает Иван Курлович. — Мы организовали медпомощь этим пациенткам и родоразрешаем их с помощью технологий рентгенэндоваскулярной хирургии, которые позволяют предотвратить массивную кровопотерю, сохранить в некоторых случаях репродуктивную функцию. Таким образом уже родоразрешено более 25 пациенток. К сожалению, во всем мире, как и у нас, процент таких тяжелых осложнений будет увеличиваться.

Иван Курлович напомнил, что с 2009 года в Беларуси медики оказывают помощь не только беременным женщинам, но и плоду.

— Фетальная хирургия — операция, которая делается внутриутробно при патологии многоплодной беременности, когда развивается фето-фетальный трансфузионный синдром. Во время беременности осуществляется лазерная коагуляция сосудов плаценты, сосудов пуповины, увеличивается шанс рождения здоровых детей при таком грозном осложнении. В стране проводится около 20-25 таких операций в год. Еще направление — лечение гемолитической болезни плода. Во время беременности, когда мама резус-отрицательна, происходит резус-конфликт и возникает патология. В подобных случаях раньше либо рекомендовали прерывать беременность, либо это приводило к перинатальным потерям. Сейчас мы делаем по 50-60 операций в год по внутриутробному переливанию крови плоду. Так что проблема ведения таких пациенток практически решена.

Развивается трансплантология — женщины после трансплантаций теперь тоже становятся матерями.

— В нашей стране уже более 30 пациенток с трансплантированной почкой родили, кроме того, в 2016 году впервые в СНГ мы благополучно родоразрешили пациентку после сочетанной трансплантации печени и почки. Это уникальный случай.

Иван Курлович добавил также, что сегодня удается продлить беременность до нужных сроков и пациенткам с тяжелыми формами сахарного диабета, большинство из них рожают здоровых детей.

Кстати, ожидаемая продолжительность жизни белорусов при рождении в прошлом году выросла до 74,1 года. В 2017 году медики рассчитывают на показатель в 74,5 года, рассказала начальник главного управления медпомощи Минздрава Елена Богдан.