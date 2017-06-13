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Белорусских школьников лишат чипсов и газировки

14.06.2017 15:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Продавать чипсы, газировку и другие "вредные" продукты планируют прекратить в школах Беларуси, сообщил в среду министр образования республики Игорь Карпенко.

Школьное питание весной критиковал президент Беларуси Александр Лукашенко: он сказал, что детей "кормят помоями". Также весной вскрылась коррупционная сфера, связанная со школьным питанием и экс-директором Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Белорусских школьников лишат чипсов и газировки
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сейчас чиновники работают над новыми меню для школьных столовых и буфетов, а контроль за ними обещают усилить.

"Очень важно сбалансированно выстроить меню, повысить качество подаваемых блюд, обеспечить соответствующую цену и качество питания детей. В школьных столовых и буфетах не должно быть чипсов, газированных сладких напитков и подобных товаров. Там должны быть продукты, которые не нанесут вред здоровью детей", — заявил Карпенко перед совместной коллегией Минобразования, Минздрава и Минспорта.

По словам министра, к 1 сентября будет "основательно проанализирована система контроля организации питания в школах со стороны контролирующих торговлю и общественное питание, а также школьной общественности".

Вопросы питания в каждой школе контролирует соответствующая комиссия.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр образования уверен: сладким напиткам и чипсам не место в школьных столовых и буфетах.

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