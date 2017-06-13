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Дети миллениума: кто они, какой видят Беларусь через 15 лет и кем мечтают быть

14.06.2017 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В минувшую субботу рожденные в 2000 году получили свои школьные дипломы. Какое оно — первое поколение XXI века в Беларуси: о чем мечтает, что читает, где тусуется и сколько спит, кого смотрит на YouTube и какой видит нашу страну через 15 лет. Обо всем этом TUT.BY попросил рассказать молодых людей, выпускников школ. Знакомьтесь, эти ребята очень интересные!

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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В минувшую субботу поколение людей, рожденных в 2000 году, получили свои школьные дипломы. Какое оно - первое поколение XXI века в Беларуси: о чем мечтает, что читает,...

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